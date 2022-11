Mario Camora se recuperează după operația de apendicită! Când va reveni pe gazon căpitanul campioanei

Fundașul Mario Camora este indisponibil de la sfârșitul turului Superligii, din cauza unor probleme medicale.

„Sper ca pe 30 noiembrie să revin”, este dorința lui Mario Camora

El a fost operat de apendicită, dar recuperarea decurge bine și vrea să revină pe teren la meciul cu FC Hermannstadt din 30 noiembrie, restanță din Etapa a 6-a, pe care CFR Cluj o va juca în deplasare, la Mediaș.

„Acum mă simt mai bine. Am început deja alergarea ușoară, sper să revin cât mai repede pe teren, că mi-a fost dor. Eram obișnuit să stau pe teren. Sunt mai mult nervos din afară. După obișnuința din teren e mai greu acum.

A fost un moment dificil pentru mine. Am simțit simptome la meciul cu ‘U’ Cluj. Am crezut că am făcut eu o mișcare anume. Am luat inflamatoare în Turcia, apoi în țară am făcut teste.

Sâmbătă m-am trezit transpirat, aveam febră. Am fost internat la Spitalul Universitar, apoi am venit la Cluj.

Nu vreau nici eu, nici staff-ul medical să ne grăbim. Încerc săptămâna asta să fac un program specific. Sper ca săptămâna viitoare să încep pregătirea. Sper ca pe 30 noiembrie să revin, ăsta e obiectivul meu”, a spus Mario Camora, pentru Digi Sport.

CFR Cluj trebuie să fie în formă maximă cu Lazio, este de părere Mario Camora

Căpitanul campioanei României s-a referit și la meciul cu Lazio Roma, din play-off-ul pentru optimile Conference League.

„În fiecare an e ca obiectiv calificarea în grupe. Avem acum meci cu Lazio, nu se știe ce se va întâmpla. Avem jucători cu experiență. Ei știu ce înseamnă să joci la CFR. Suntem o familie pe teren. În vestiar luptăm, suntem în aceeași barcă.

Jucăm cu o echipă puternică, bună. Echipă cu jucători de clasă mondială, care sunt și la Mondial. Am demonstart când am mai jucat cu ei.

Trebuie să fim într-o formă maximă, să ne depășim, iar la final să ne bucurăm. Ne dorim mai mult”, a mai precizat Mario Camora, pentru Digi Sport.