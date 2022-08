Marius Croitoru dă de pământ cu Petrolul Ploiești: „Moartea fotbalului în mai multe acte! Rezistă un an, dar după e mai nasol!”

FC U Craiova 1948 au primit ieri seară vizita celor de la Petrolul Ploiești. Prahovenii au plecat cu toate cele 3 puncte grație golului splendid marcat de brazilianul Jair din lovitură liberă.

Marius Croitoru, tehnicianul oltenilor, a avut o reacție vehementă după partidă. Acesta a contestat felul în care adversarii s-au bucurat la final.

„Am mai văzut echipe de astea care au câştigat şi apoi nu au putut să mai scoată maieul!”

„E greu să-mi găsesc cuvintele după moartea fotbalului în mai multe acte. Principalul vinovat sunt eu, pentru că nu am câştigat. O echipă care pleacă de aici cu un şut pe poartă… e vina mea. Am mai văzut echipe de astea care au câştigat şi apoi nu au putut să mai scoată maieul. Rezistă un an, dar după e mai nasol. Bravo lor, au ştiut pentru ce au venit.

A fost o seară în care fotbalul a pierdut. S-a mai întâmplat asta prin anii ’80. Este vina mea, nu este vina lor. Din păcate, din fotbal fac parte şi astfel de momente. Nu ai ce să analizezi! Să joci cum se jucau odată baraje… e greu să găseşti vinovaţi, pentru că nu sunt băieţii”, a declarat Marius Croitoru, conform celor de la digisport.ro.

Croitoru, atac fără perdea la adresa Petrolului!

„Eu personal m-aş simţi penibil să mă bucur aşa după un astfel de meci. Eu nu le-aş fi dat niciodată jucătorilor mei să se bucure aşa. E moartea fotbalului în mai multe acte. Nu o să câştig niciodată un meci aşa! Sunt ferm convins că, la un moment dat, ne vom învăţa lecţiile”, a mai adăugat tehnicianul oltenilor.

Petrolul a urcat pe locul 2 momentan, cu 10 puncte, în timp ce FCU Craiova se află pe locul 11, cu 7 puncte.