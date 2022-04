Marius Croitoru: „Trebuia să îmi spună mie în faţă!/ nu joc teatru în faţa nimănui!”. Războiul dintre tehnicianul Botoșaniului și patronul Valeriu Iftime, continuă!

Botoșani s-a impus în deplasare, contra Chindiei (2-1). Deși dâmbovițenii au deschis scorul, moldovenii au întors scorul și au plecat cu toate cele 3 puncte puse în joc. Marius Croitoru a reacționat după meci, vizibil dezamăgit de prestația elevilor săi, în ciuda victoriei.

De asemenea, Marius Croitoru a vorbit, pe lângă jocul echipei sale, și despre patronul Valeriu Iftime, ale cărui declarații recente l-au deranjat pe tehnician.

Croitoru: „Nu e uşor pentru jucători să vadă că antrenorul e atacat!”

Nu este uşor pentru a rămâne în preajma primelor locuri. Jucăm ca o echipa, nici ei nu mai au aceeaşi forţă. A fost un meci greu. Chindia e o echipă bună şi dacă exista mai mare atenţie, nu eram aici nici noi, nici ei aici.

O victorie este importantă în orice moment. Aceste trei puncte dau greutate pentru că noi veaneam după două meciuri execrabile. Asta nu e faţa Botoşaniului. Eu nu antrenez asta. Un meci câştigat prost, nu ne-am uitat cum am ajuns acolo.

După ce am venit din Antalya nu am avut unde să ne antrenăm, am pierdut relaţiile de joc. Dar uşor încercăm să ne revenim. Am fost un antrenor care am dus echipa din play-off şi în al treilea au lipsit 10 minute.

Au apărut lucruri care au dezechilibrat echipa şi pe mine. Sperăm să ieşim cu bine anul acesta. Am spus, din punctul meu de vedere, nu îşi au rostul. Nu este ok. Dacă avea ceva de reproşat (n.r Valeriu Iftime), trebuia să îmi spună mie în faţă. Este starea mea şi nu joc teatru în faţa nimănui. Vorbesc ceea ce simt. Nu e uşor pentru jucători să vadă că antrenorul e atacat”, a spus Marius Croitoru, după meciul de la Ploiești cu Chindia.

FC Botoșani a ajuns pe locul 8, din play-off, la egalitate de puncte cu locul 7, ocupat de Rapid, cu 32 de puncte.