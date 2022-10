Marius Măldărășanu, dezamăgit după eșecul cu Rapid: „Meritam un punct! Va trebui să ridicăm capul!”

Hermannstadt a bifat a 3-a înfrângere a sezonului. Sibienii au fost răpuși pe teren propriu de Rapid (0-2).

Marius Măldărășanu, tehnicianul celor de la Hermannstadt, a oferit o primă reacție după partidă. Iată ce a spus despre jocul echipei sale.

„Odata cu primul gol am căzut mental!”

„O partidă echilibrată. Ei au avut o primă repriză mai bună, dar până la urmă nu au fost ocazii. Nu prea am multe de spus cu privire la repriza a doua. Am început bine, ocazii mari, o bară… Am avut un blocaj după primul gol, a venit și acel corner, dar nu am ce să le reproșez baieților, au dat totul. Chiar și jocul a fost bun.

Am avut în față jucători cu calitate, dar nu știu, poate meritam un punct. A treia înfrângere consecutivă și va fi din ce în ce mai greu. 15-20 de minute din repriza a doua au fost ale noastre, dar cred că odata cu primul gol am căzut mental. Va trebui să ridicăm capul, urmează un joc de cupă. Vor fi anumite schimbări. Orice meci este greu pentru noi”, a declarat Măldărășanu, după eșecul cu Rapid.

În urma acestui rezultat, giuleștenii s-au apropiat la 2 puncte de liderul Farul (30 de puncte), în timp ce Hermannstadt rămâne pe locul 4 cu 22 de puncte.