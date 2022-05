Marius Măldărășanu, reacție vehementă!: „Mi-au întors spatele/ Nu a existat respect!”. Ce a declarat la finalul meciului cu U Cluj!

Universitatea Cluj a primit astăzi vizita rivalei la promovare, Hermannstadt. Cele două concurau direct pentru locul 2, loc care garantează promovarea directă în Liga 1. Sibienii s-au dovedit mai puternici.

Hermannstadt a deschis scorul în minutul 14′ prin golul marcat de Paraschiv. În repriza secundă, Alhassan a punctat pentru 2-0 în minutul 67′. Clujenii au redus din diferență în minutul 71′, prin Ilie, dar a fost în zadar, deoarece scorul a rămas neschimbat până la final.

Marius Măldărășanu, dezamăgit de adversari

Despre jocul din partida cu U Cluj, tehnicianul sibienilor a declarat următoarele:

„Da, jocul n-a fost unul plăcut, dar pe parcursul acestui campionat noi am jucat fotbal sau, cel puțin, am încercat să facem asta, nici măcar Barcelona nu joacă mereu la cel mai înalt nivel. De multe ori am pierdut puncte, dar astăzi, mi-aș fi dorit să avem mai mult timp posesia balonului, dar marcând devreme, apare instinctul de conservare. Au pus o presiune mare pe noi, motiv pentru care îmi felicit băieții pentru atitudine și pentru dăruire”, a declarat Marius Măldărășanu, după meci.

Se pare că cei de la U Cluj l-au dezamăgit pe tehnicianul lui Hermannstadt:

„Ne-a plăcut atmosfera de la Cluj, dar trebuie să accepte această înfrângere. Când am fost la banca lor de rezerve, mi-au întors spatele. Nu a existat respect, așa ceva nu am mai văzut, dar asta e, mergem înainte”, a mai adăugat Măldărășanu.

Ieri Petrolul a câștigat acasă cu Chiajna, acumulând 62 de puncte și promovând matematic în Liga 1. Astăzi, Hermannstadt a acumulat 60 de puncte în urma victoriei și ocupă locul 2 din play-off-ul Ligii 2. U Cluj ocupă locul 3, cu 57 de puncte și va juca barajul cel mai probabil cu Dinamo.