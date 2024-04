Marius Măldărășanu vrea să renunțe la FC Hermannstadt: „Ar trebui să cer să plec, să am o pauză de șase luni”

Echipele FC Hermannstadt și U Cluj au încheiat la egalitate, 1-1, în etapa a 3-a a play-out-ului SuperLigii.

Gazdele au condus din minutul 31, după reușita lui Ianis Stoica, dar egalitatea a fost restabilită în minutulo 90+7, când Daniel Popa a marcat cu un gol superb.

La mijlocul săptămânii, echipa ardeleană elimina FC Hermannstadt din sferturile Cupei României, grație unui gol marcat în prelungiri. Antrenorul grupării sibiene recunoaște că sunt momente când nu mai poate rezista presiunii.

„Așa e făcută viața din bucurii, dezamăgiri. Din păcate, ne bucurăm mai puțin și dezamăgirile sunt mai mari. Nu sunt multe de spus. Un meci foarte bun din punct de vedere al atitudinii.

Îi felicit și pe jucătorii mei și pe ai lor. Ambele echipe au dat totul pentru a câștiga acest meci. Când pierzi sau câștigi în minutul 90+6 este clar că e vorba de neșansă. Noi am avut neșansă. Este a nu știu câta oară. Nu doar în aceste trei zile.

Chiar dacă mai am doar un an de contract, în vară ar trebui să cer să plec, să am o pauză de șase luni să stau pentru că așa ghinion nu cred că a existat la nicio echipă. E vorba de trăiri. Eu încerc să fiu echilibrat. Când există atâta neșansă, nu știu ce se va întâmpla.

Ne-am dorit punctele. Nu știm să gestionăm aceste minute, ultimele minute. Anul trecut am câștigat câteva meciuri în prelungiri, dar am și pierdut. Am fost pe plus anul trecut, dar acum sunt pe minus clar.

Poate sunt subiectiv. Este vina noastră. Nu știm să gestionăm. Nu știm să stăm pe jos. Nu știm să tragem de timp. Raul Opruț a stat un minut pe jos și l-au scos pe margine. Nu am înțeles de ce.

Ce s-a întâmplat la final este vina lui Chipciu pentru că a trecut prin fața porții și a zis: ‘Dumnezeu’. Normal că ceilalți au avut o reacție. Ce să facem? Noi chiar nu am tras de timp cum au făcut alte echipe. Noi nu știm. Este o realitate.

Poate trebuia să rupem jocul mai des. Sunt nervi. A fost și acea fază când am primit cartonaș galben. I-am zis că nu înțeleg de ce să lași un jucător pe margine un minut și imediat galben.

Sunt bine față de cum am fost la meciul cu Voluntari, când am pierdut două puncte în minutul 90+8. Te gândești așa că ai nevoie și de o pauză. Nu știu ce va fi. Sunt momente dificil de gestionat. Mergem înainte”, a spus el.