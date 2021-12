Marius Niculae, poveste fabuloasă din cariera de fotbalist: ,,Ne-a venit în cap mie şi colegilor! Am numărat 50 de euro”

Marius Niculae, actual membru în Comisia Tehnică a FRF, este unul dintre cei mai galonaţi atacanţi pe care i-a dat fotbalul românesc.

Dinamo, Sporting Lisabona, Standard Liege, Mainz, Inverness, Kavala, FC Vaslui, Shandong Luneng, Goverla şi Sanliurfaspor sunt echipele pentru care a evoluat în cariera sa Marius Niculae.

Acum, fostul atacant a povestit un episod incredibil de pe vremea când evolua pentru Sporting Lisabona. Acesta şi-a adus aminte cum la un meci din Europa fanii echipei adverse au aruncat cu bani îl el şi colegii săi.

,,Am jucat cu Feyenoord, în Cupa UEFA. Țin minte că am adunat de pe jos, bine, prima dată ne-a venit în cap mie și colegilor mei, vreo 50 de euro și vreo douăzeci și ceva de brichete. Greuțe, am strâns și am numărat 50 de euro. M-a amuzat acea fază de la Rapid – FCSB cu o brichetă. Atunci, doar eu am adunat 25.

Noi am dat gol și, din acea parte a peluzei unde ne aflam noi, au început să arunce cu brichete și monede. Le-am adunat și i le-am dus unui masor. Telefoane mobile nu am apucat să adun.”, a declarat Marius Niculae, pentru Digisport.