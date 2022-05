Marius Niculae rememorează prima experiență în China. De ce s-au panifcat oficialii lui Shandong Luneng

Fostul atacant dinamovist Marius Niculae a povestit câteva dintre întâmplările pe care le-a trăit în scurta perioadă în care a jucat în China, la Shandong Luneng. „Bine că nu trebuie să-și plătim două contracte”, i-au spus oficialii clubului.

Marius Niculae a marcat 3 goluri în 9 meciuri pentru Shandong Luneng

Marius Niculae a ajuns la Shandong Luneng în februarie 2013. A jucat 9 meciuri la formația chineză, pentru care a marcat 3 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Prima reușită a fost pe 26 februarie, la o săptămână după ce semnase contractul, în amicalul cu Chongqing.

„Printr-un impresar, a venit o ofertă din China, de a juca la cea mai galonată echipă de acolo, Shandong Luneng. M-am întâlnit cu reprezentanții clubului. Chiar m-am amuzat pe tema asta.

Au văzut valoarea de piață, s-au uitat pe niște imagini și mi-au pus o întrebare ciudată. ‘Băi, tu joci și portar?’. Au văzut că am apărat la Dinamo contra Gloriei Bistrița vreo 30 de minute.

Și eu zic: ‘Nu, am intrat că eram nevoit să intru în poartă. Nu mai aveam schimbări’. După care s-au liniștit. ‘A, deci nu trebuie să plătim două contracte’, a spus un oficial al clubului.

Antrenor în perioada aceea era Radomir Antic. Ca salariu, a fost cel mai mare. Aveam și peste 30 de ani. Cam atunci e bine să pleci în zonele astea”, a declarat Marius Niculae, conform fanatik.ro.

Marius Niculae a avut probleme cu mâncarea foarte picantă

Fostul atacant a recunoscut că, la începutul experiențe din China, cel mai greu i-a fost cu mâncarea. „Nu are nicio treabă mâncarea din Europa, făcută pentru noi, cu mâncarea de acolo.

Ori este foarte dulce, ori este foarte picantă. Și când zic foarte picantă, zic extrem de picantă. Nu mulți oameni ar fi capabili să mănânce. La club ne facea separat mâncare străinilor. Aveam spaghete, salată și atât.

Ca o curiozitate, nu exista brânză acolo, nu exista lapte. Era un fel de lapte, dar era foarte dulce. Eram și cu cea mică, cu fetița mea, o luasem acolo și trebuia să mă duc cu ea până la Beijing.

Mergeam cu acele trenuri rapide, care prind 300 km/h. Erau restaurante pentru europeni, Beijingul fiind un oraș cosmopolit și luam de acolo”, rememorează Marius Niculae.

Marius Niculae s-a dus întro zi la restaurant și a comendat toată mâncarea din meniu

El a povestit o altă întâmplare amuzantă, legată tot de mâncare. „Venise băiatul lui Radomir Antic să-l vizite, eram cu el la club, și zice ‘Ia vino încoace!’.

Era o oală mare, de ciorbă, și când a dat cu polonicul, ce crezi că era? Broască țestoasă. N-am mâncat, dar asta se dădea atunci la club.

În China, în fiecare oraș, sunt străduțe, unde în stânga și dreapta sunt grătare cu mâncare și vezi tot felul de animăluțe. Ți se făcea pe loc ce voiai, broscuțe, puiuți.

Eu m-am dus la un singur restaurant. Oricum nu înțelegeam, scria în chinezește și erau foarte ieftine, 2-3 lei un preparat. Am comandat toată lista, tot meniul.

Le-am pus pe masă și am început să gust din fiecare și ziceam. ‘Asta da, îmi place, asta nu, ia-o’. Nici nu știu ce am mâncat. N-am întrebat. Cred că am mâncat de toate. Am gustat din toate”, a mai povestit Marius Niculae.