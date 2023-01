Marius Șumudică a comentat situația de la FCSB: ”În lumea profesionistă nu există așa ceva!”

La FCSB au apărut probleme după ce a izbucnit scandalul licențelor PRO.

Marius Șumudică a comentat situația din Superligă.

”Eu mi-am făcut treaba, mi-am făcut școala, am fost antrenor… am luat-o din Divizia C. Fiindcă nu aveam voie să antrenez, am antrenat la Rocari, la Dudu Berceni, pe urma am fost la FC Național și mi-am făcut pașii corespunzători.

Sunt antrenori cu licență PRO care nu pot activa, nu mi se pare normal ca pe banca unei echipe să iei unul fictiv, așa. Și, vezi Doamne, să stea cu o licență PRO, și să conducă altcineva antrenamentele.

În lumea profesionistă nu există așa ceva, dar fiecare are deciziile lui la clubul respectiv. Cum îți așterni, așa adormi.

Trebuie să luăm și noi exemplu ce se ântâmplă în vest. Că noi luăm exemplu numai ce se întâmplă în Moldova. Una două, luăm exemplu ce se întâmplă în Moldova”, a spus Marius Șumudică la plecarea sprea Arabia Saudită.