Marius Șumudică a dat cărțile pe față! Ce a spus despre experiența de la CFR Cluj: „Ăla-i singurul vestiar pe care n-am reușit să-l câștig în totalitate!”

Marius Șumudică, tehnicianul celor de la Al Raed, a vorbit recent despre experiența pe care a avut-o la CFR Cluj.

Mai exact, Șumi s-a aflat pe banca tehnică a ardelenilor în perioada iunie-august 2021, după care a fost dat afară, Iată ce a spus despre vestiarul echipei.

„Ăla-i singurul vestiar pe care n-am reușit să-l câștig în totalitate!”

„La fel ca în Turcia, ca în România, la fel ca peste tot. Aceeași relație cu jucătorii, o relație specială. Cred că acesta este unul dintre atuurile mele, unul dintre argumentele pe care le am în momentul în care reușesc să câștig foarte repede vestiarul. N-am reușit s-o fac într-un singur loc, la CFR, acolo n-am reușit s-o fac.

Acolo, sunt unii jucători care stau cu antena în gât pe la stadion, care varsă tot. Erau jucători … nu vreau să-mi mai aduc aminte, care mai țineau legătura și cu alți antrenori, mai făceau grătare cu ei în momentul în care eu eram antrenor acolo. Se mai făceau niște grătare cu câte un fost antrenor. Și-atunci, n-am reușit să…Pe unii i-am câștigat, pe alții nu. Am aflat până la urmă ce se întâmpla, am aflat și din Cluj, de acolo, asta-i viața. Dar ăla-i singurul vestiar pe care n-am reușit să-l câștig în totalitate. Parțial l-am câștigat, dar nu în totalitate.

Pentru mine n-a fost dezamăgire! Nu, acolo am fost lucrat pe față. Ce dezamăgire? Când mă scoate Young Boys Berna … Și unde a ajuns Young Boys și ce echipa aveau și ei, și Steaua Roșie! Păi, ce ne comparăm? Eu i-am calificat în Conference”, a declarat Marius Șumudică, pentru cei de la Gsp.