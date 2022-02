Marius Şumudică, acuzat de hărţuire sexuală! Reacţia antrenorului: ,,Am apelat deja la avocat”

Marius Şumudică (50 de ani) a fost dat afară de la Malatyaspor, după ce clubul a decis să rezilieze înţelegerea în mod unilateral, însă acum, antrenorul are alte bătăi de cap.

Oğuzhan Erdoğmuş, fostul translator al lui Marius Şumudică la Kayserispor, Gaziantep FK și Rizespor a făcut o serie de afirmaţii halucinante. Acesta îl acuză pe antrenorul român de hărţuire sexuală asupra jucătorilor.

,,Când Marius Șumudică a venit la Yeni Malatyaspor, eu nu am vorbit, din respect pentru comunitatea din Malatya. Mai mulți oameni au intervenit.

Acum pot să vorbesc liber. Marius Șumudică a abuzat sexual și verbal jucătorii. Dacă vreți, pot să dovedesc”, a declarat fostul colaborator al lui Marius Şumudică, citat de Hurryiet.

După cele apărute în presa din Turcia, Marius Şumudică a reacţionat. Acesta spune că a apelat deja la avocaţi, care se vor ocupa de aceste acuzaţii.

,,Vă rog să mă credeţi că am rămas blocat când am aflat ce poate debita acest om! Este acelaşi pesonaj care m-a atacat când m-am dus la Malatyaspor şi nu l-am luat in staff.

Cât am stat la echipă a tăcut. Acum, că am plecat, iar a început. Apoi m-a pufnit râsul! Poţi spune multe despre Şumudică, dar nu aşa ceva! Niciodată!

Eu sunt un familist convins, nu am nicio treabă cu partea cealaltă. Mai multe nu are sens să spun pentru că, după aşa ceva, am apelat deja la avocat. Nu se poate altfel!”, a declarat Marius Şumudică, pentru Digisport.

,,Tocmai am citit declarațiile șocante făcute de o persoană care a făcut parte din personalul meu în trecut. Acuzațiile sunt înfiorătoare și complet false. Îi cer acelei persoane să înceteze imediat să-mi mai folosească numele în orice context. Îl voi lăsa pe avocatul meu să se ocupe de această problemă.”, a mai precizat Marius Şumudică, pe Twitter.

I just read the shocking statements made by a person who was part of my staff in the past.

The accusations are horrifying and completely false. I ask that person to immediately stop using my name in any context.

I will let my lawyer handle this matter.

— Marius Sumudica (@CoachSumudica) February 7, 2022