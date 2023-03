Marius Șumudica, anunț de retragere din fotbal: „Nu mă interesează ce crede lumea. M-am plictisit”

„Șumi” a revenit în țară, pentru câteva zile de vacanță, iar tehncianul a fost întrebat din nou despre hotărârea sa, dar și despre posibilitatea de a începe un proiect serios la o formație din România, acolo unde ar fi aproape de familie.

”E o pauză binevenită, te întorci la familie. Nu e ușor să stai într-o țară străină. Mai am puțin de făcut și mai am timp și de altele. Am mai spus-o, nu mă mai repet.

Nu o să mai antrenez. Nu mă interesează ce crede lumea. M-am plictisit. Nu te uiți la părul meu? Nu mai vreau, nu mai am motivație. Sunt mai multe. Banii nu sunt totul în viață.

Câți antrenori sunt în Vest care să facă perfomanță. Mie nu-mi trebuie bani. (n.r. dacă primește o ofertă seriosă din Liga 1) Nu.

Sper să duc sezonul la capăt. Mai am un an de contract. Sunt decis 100%, nu 99%. Vom vedea când va fi. Am o clauză mare, nu stau să dau banii înapoi. Sper să rămân în televiziune, să se pregătească toți. Am câțiva clienți pe care de-abia îi aștept”, a spus Șumudică, la revenirea în țară.