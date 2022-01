Marius Şumudică, discurs sincer: ,,Am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea”

Marius Şumudică, antrenorul turcilor de la Malatyaspor, a dezvăluit în ultimul său discurs că a făcut o greşeală enormă în momentul în care a ales să revină în ţara semilunei.

Cu echipa pe ultimul loc în campionat, Marius Şumudică recunoaşte că a comis eroarea vieţii în momentul în care a semnat cu ochii închişi cu Malatyaspor. Acesta spune că ar fi trebuit mai întâi să se intereseze de situaţia clubului.

,,Când am venit aici, am venit de pe prima poziție din campionatul României. Am avut șapte meciuri, șapte victorii, dar, pentru că 14 oameni de la CFR Cluj au plecat, am plecat și eu cu președintele, din loialitate pentru el. Am avut oportunitatea de a veni la Malatyaspor. Pentru că îmi place prea mult fotbalul din Turcia și oamenii de aici, nu m-am gandit prea mult, dar am făcut cea mai mare greșeală din viața mea.

De ce? Pentru că, în mod normal, un antrenor profesionist, și spun asta din experiență, trebuie să vină la club mai întai, să verifice toate condițiile, trebuie să știe ce se întâmplă în interiorul echipei, trebuie să știe care este lotul și abia apoi să semneze contractul.

Eu am mers direct la Istanbul pentru că îmi place Turcia și am venit cu ochii închiși în țara asta, am semnat, nu mi-a păsat de bani, nu mi-a păsat de nimic și este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în viața mea, prima și ultima dată”, a declarat Marius Şumudic, potrivit BeIn Sports.