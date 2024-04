Marius Șumudică este convins că FCSB nu va face față nivelului din cupele europene: „Nu excelează cu nimic!”

FCSB este foarte aproape de a cuceri titlul în Liga 1. „Roș-albaștri” vor încerca în vara acestui an accederea în grupele unei cupe europene.

Se pare că Marius Șumudică nu este impresionat de jocul prestat de bucureșteni. Tehnicianul român nu le dă foarte mari șanse elevilor lui Charalambous în competițiile intercluburi.

„Nu excelează cu nimic!”

„Foarte greu să iasă din grupele Conference League. Nici Europa League (n.r. nu ar prinde-o acum). Să îţi dau alt exemplu, PAOK defilează cu FCSB. Îi bate de câte ori îi prinde. Târnovanu e ok, Creţu e limitat, pentru cupele europene limitat.

Ngezana, limitat, Chiricheş e ok, experienţă, un an te poţi folosi, Dawa trage cu roşu, X. Radunovic e ok, poţi să îţi faci treaba cu el. Şut e necopt, merge până la un nivel, nu poţi să faci performanţă.

Lixandru nu are agresivitate. Olaru verde, Băluţă portocaliu, între verde şi roşu. Vorbim de Europa League, calificare în grupe. Băluţă e un jucător care excelează şi nu excelează în campionatul României. Florinel Coman de două ori verde.

Miculescu, roşu, nu poate să joace niciodată. Miculescu, pentru mine, e jucătorul fără post, nu poate să joace în atac niciodată.

FCSB-ul are nevoie de ax central. Ok, a defilat anul ăsta în campionat, dar nu a excelat ca joc. FCSB anul ăsta ia campionatul şi fiindcă nu are adversar. Jocul FCSB-ului nu mă impresionează, nu excelează cu nimic. Cu 50 de mii în tribune trebuia să îi mănânci pe Rapid”, a spus Marius Șumudică, pentru cei de la Fanatik.