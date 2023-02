Marius Șumudică, impresionat de Darius Olaru: „Este unul dintre puținii români care se pot impune în străinătate!”

FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la CFR Cluj, arătând un joc cu mult peste așteptările tuturor. Marius Șumudică, tehnicianul celor de la Al-Raed, a reacționat după partida din Gruia.

Mai exat, Șumudică consideră că FCSB a surclasat-o categoric pe CFR. De asemenea, antrenorul a fost impresionat de Darius Olaru.

„Este unul dintre puținii români care se pot impune în străinătate!”

„Referitor la fotbalul nostru. Am urmărit meciul dintre CFR și FCSB. Mi s-a făcut un pic dor de fotbalul românesc. Nu mă așteptam la acel nivel ridicat. Mi-a plăcut jocul FCSB-ului, cel mai bun din acest an. Au jucat peste așteptări și rar mi-a fost dat să văd o echipă românească care să domine CFR în acest fel.

Am văzut un jucător, care pentru mine, este unul dintre puținii români care se pot impune în străinătate, Olaru. Îi prevăd un viitor extraordinar. Este un jucător care are toate ingredientele pentru a face pasul către o echipă mare din Europa. Capacitate mare de efort, stă bine pe picioare și are ce îi lipsește unui român în străinătate. Este un fotbalist complet pentru mijlocul terenului”, a spus Marius Șumudică, conform celor de la digisport.ro.