Marius Şumudică l-a pus la zid pe Mihai Iosif: “Dacă nu ia campionatul, să plece”

Marius Şumudică (50 de ani) s-a arătat deranjat de faptul că Mihai Iosif i-ar fi pronunţat numele la antrenamentele echipei Rapid.

Șumudică spune că Mihai Iosif trebuie să rămână la Rapid, dar dacă nu ia campionatul sezonul viitor cu echipa, să plece.

„Am auzit că la antrenamentul de ieri, domnul Miță Iosif, care mai are de învățat și mai are de dat mâini cu mulți antrenori cu care eu am dat. Am peste 150 de meciuri în campionatul Turciei, poate Gică Hagi și Lucescu mai au așa ceva.

Iosif la antrenamente voia să le explice un exercițiu jucătorilor de la Rapid și după ce le explică exercițiul respectiv întreabă un jucător: ‘Domnul Iosif, dar nu am mai făcut asta de câteva luni de zile, nu ar trebui să îl lucrăm iar pentru meciul cu Dinamo?’. Și el le răspunde: ‘Lasă, mă, că vin Șumudică sau Mutu și vă explică ei!’.

Păi, băi, Miță Iosif, mă abțin, mai bine mă abțin. Sunt niște lucruri care nu-și au rostul. Lumea asta e mică, se aude imediat. Eu i-am susținut pe toți din familia Rapidului și nu am avut conflict cu nimeni. Am stat tot timpul separat și nu am vrut să intru în polemici.

Nu pot să-i accept domnului Iosif să vorbească așa ceva. Îl rog frumos să nu mai pronunțe numele meu. Aș vrea să rămână Iosif și dacă nu ia campionatul să se ducă singur pe calea ferată pe la Giulești, să plece.

Vreau să-l văd pe domnul Iosif cum își pupă degetele și mai bate în bancă să nu ia gol din corner. Îmi plac mult fazele astea”, a declarat Marius Şumdudică, pentru Pro X.