Marius Șumudică, mulțumit după succesul cu Clinceni: „Mă bucura dorința jucătorilor de a marca!”

CFR Cluj a obținut a doua victorie din noul sezon al Ligii 1, după 2-1 de pe terenul celor de la Academica Clinceni!

Ardelenii au maximum de puncte după primele două runde și primesc cu un moral bun vizita celor de la Lincoln Red Imps, în preliminariile Ligii Campionilor. Până atunci însă, la finalul partidei din această seară, Marius Șumudică a tras primele concluzii și s-a arătat mulțumit de atitudinea elevilor săi.

„Putem spune că am trăit periculos, dar noi am dominat tot jocul. Chiar dacă jucăm din trei în trei zile, din punct de vedere fizic ne-am dus peste adversar. Nu este ușor să revii de la 1-1. Iarăși am luat gol dintr-o fază fixă, însă după aceea am dominat și ne-am creat o sumedenie de ocazii. Trebuie să fim mai concentrați pentru a marca, însă mă bucură foarte mult dorința jucătorilor de a marca, dorința de victorie și mă bucur că ne creem foarte multe șanse la poarta adversă.

Claudiu Petrila va crește de la meci la meci și cred că va fi una dintre surprizele acestuia campionat. Sunt sigur că în scurt timp va valora și el o sumă destul de mare. Referitor la faza penalty-ului, se întâmplă, Ciprian Deac probabil nu și-a văzut adversarul. Este un fotbalist care caută mereu contactul, el se bazează mai mult pe forță, dar a făcut un joc extraordinar și a dat o centrare perfectă la golul doi. Îmi felicit toată echipa pentru abordarea acestui joc!

(n.r – despre accidentarea lui Bouhenna) Eu sunt foarte mulțumit de Ciobotariu cum a intrat, a intrat senzațional. Cestor a jucat foarte bine, l-am odihnit pe Graovac. Avem soluții, avem un finanțator în numele lui Neluțu Varga, care a făcut tot ceea ce ține de el din punct de vedere material să aducă jucători precum Alibec. O să-l vedeți și pe Denis că va crește de la meci la meci. Avem soluțiile necesare pentru a câștiga. Sunt mulțumit de tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Simt că suntem o familie și numai așa vom reuși. Atât timp cât ai finanțator precum Neluțu, Marian Copilu, ca antrenor nu îți e greu.

(n.r – despre posibila plecare a lui Debeljuh) Debe a făcut un joc foarte bun, un jucător care ține de minge, câștigă dueluri aeriene. L-am folosit și azi. Cu Denis nu puteam intra titular, nu-l știe echipa, vine după 10-12 zile de pregătire în Turcia. Am vrut să-l odihnesc pe Omrani și sunt convins că toți cei trei își vor aduce aportul la rezultatele din acest sezon„, a spus Șumudică, la finalul partidei.