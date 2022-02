Marius Şumudică, răspuns pentru Daniel Pancu: „Este într-o mare eroare în tot ce a declarat”

Marius Şumudică a reacționat, după ce Daniel Pancu a declarat că tensiunile cauzează formației din Giulești.

Șumudică și Mihai Iosif se află într-un conflict de la distanță.

„Prietenul meu Daniel Pancu, că eu aşa îl consider, este într-o mare eroare în tot ce a declarat. Eu am spus că dacă este adevărat că s-a discutat cu Mutu, înainte trebuia să se discute cu Şumudică. Nu că trebuie schimbat Iosif, nu că trebuie pus Şumudică.

Pentru că Şumudică are mai multă experienţă, performanţe şi este rapidist pur sânge, de aia cred eu că trebuie vorbit cu Şumudică. Sau şi cu Şumudică. Chiar l-am susţinut pe Iosif, nici măcar nu am mers la meciuri ca să nu se interpreteze cine ştie cum, cred că e cea mai bună dovadă că nu am urmărit ceva anume.

Şi mai vreau să se cunoască un lucru. Dacă cine ştie cum se va ajunge ca Rapidul aleagă între Pancu şi Şumudică antrenor, atunci Şumudică va face un pas în spate. Şi cu asta sper că am spus totul despre cât de mult vânez eu în acest moment scaunul de antrenor al Rapidului.

Am spus şi la emisiune, probabil că plec în străinătate, deci este clar. Oricum, îmi doresc ca Rapid să câştige meciul cu Dinamo, atât mai am de zis”, a declarat Marius Şumudică pentru digisport.ro.

Derby-ul Rapid – Dinamo este programat sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Națională, în etapa a 28-a a Ligii 1.