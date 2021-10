Marius Şumudică se schimbă după ce a semnat cu Malatyaspor: ,,Nu mai am nevoie de aşa ceva”

Marius Şumudică nu a stata prea mult departe de terenul de fotbal. După ce i-a fost reziliat contractul cu CFR, tehnicianul a semnat cu turcii de la Yeni Malatyaspor.

Acesta are ca obiectiv la noua echipă salvarea de la retrogradare, dar românul ţinteşte mai sus, aşa cum a făcut-o şi în perioada Gaziantep.

După ce a semant din nou în Turcia, Marius Şumudică anunţă că se va schimab din punct de vedere comportamental. Acesta spune că va fi mult mai atent la declaraţiile pe care le va da.

,,Dacă nu făceam acea greșeală la Gaziantep, eram departe acum. Antrenam o echipă puternică. Caracterul meu rămâne același, coleric, agresiv, dar voi fi mult mai atent la declarații, la arbitri, la relația cu presa, pentru că se interpretează.

Nu mai am nevoie de așa ceva, am făcut și eu 50 de ani, nu știu cât mai am de antrenat, sper cât mai mult, și n-aș vrea să mai dau cu piciorul, pentru că vedeți ce greu este să antrenezi în străinătate. Sunt printre puținii antrenori români care sunt în străinătate în momentul de față. Cred că Super Lig este un campionat foarte puternic și va trebui să fiu foarte atent.”, a declarat Marius Şumudică, pentru Digisport.