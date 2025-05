Marius Șumudică și-a criticat dur jucătorii

Marius Șumudică și-a criticat dur fotbaliștii, după meciul cu Dinamo (0-0).

„Ăsta e nivelul. Trebuie să spunem adevărul. Să nu băgăm mizeria sub preș. Atât putem. Noi de fiecare dată când am jucat un meci cu miză am capotat, Nu înțeleg de ce. La Hermannstadt am capotat. Nu înțeleg de unde atâta frică. Parcă ei își doreau mai mult.

Parcă Dinamo avea șanse și noi eram în insolvență. Asta este, mai sunt 2 săptămâni și vom trage linie. Ăsta e adevărul. Fotbalistic, această echipă a scos maximum. Prea puțin, josnic. Am încercat, am scos 3 jucători la pauză. Am băgat jucători tineri, le-am dat drumul să joace.

Avem o grămadă de antrenori în țara asta. Am încercat să le dau minute tuturor. Dacă îmi spun că la pauză nu mai pot, fără să aibă accidentare… Mai sunt 2 săptămâni. Din păcate, atât am putut și eu, ca antrenor. Din păcate, la meciurile în care trebuie să arătăm ca o echipă, să jucăm pentru rezultat, noi nu jucăm, nu e prima dată. Eu îi antrenez, încerc să le dau șansă tuturor.

Altceva era dacă-l aveam pe Keita, un jucător care pune suflet. Eu nu critic jucătorii la cald, dar tu joci sezonul și nu ai atitudine, te domină Dinamo, nu te duci la minge. Pentru mine e dezolant”, a declarat Șumudică, după meci.