Marius Şumudică şi-a făcut bilanțul de final de an: „Traversez o perioadă delicată a carierei mele”

Marius Șumudică (50 de ani) și-a exprimat încă o dată nemulțumirea față de lotul slab al celor de la Yeni Malatyaspor. Echipa sa a fost eliminată din 16-imile Cupei Turciei de ocupanta locului patru din liga a doua, Bandirmaspor, scor 2-3.

Şumudică s-a întors în ţară şi a vorbit despre viitorul său la Yeni Malatyaspor. Echipa este ultima în campionatul Turciei și a înregistrat a șaptea înfrângere în ultimele 11 jocuri în toate competițiile.

„Traversez o perioadă delicată a carierei mele, mă refer aici la tot acest an. A fost un an cu bune şi cu rele. La Gaziantep, am creat o echipă bună, drept dovadă, ei şi acum au acelaşi schelet şi au rezultate bune, sunt la mijlocul clasamentului, e ok.

Apoi a fost episodul de la Cluj, unde, după şapte meciuri cu maximum de puncte în Liga I, am fost îndepărtat. Acum sunt la Malatya. Ştiam unde vin, dar eu, la început, m-am uitat la primul 11. Au apărut apoi accidentările, am început să pierd jucători şi a trebuit să improvizez.

Suntem cea mai tânără echipă din Superliga Turciei, avem 10 jucători sub 20 de ani, aşa că e foarte greu să te baţi cu forţele din Turcia. Însă eu sunt mulţumit că am făcut 9 puncte. Fără nicio ironie chiar sunt mulţumit.

Eu nu mă aşteptam să fac 9 puncte, nu credeam că pot ajunge la 15 puncte în clasament şi să îmi permit acum să fac transferuri. Suntem acolo, ne luptăm pentru salvare, iar pentru mine a fost o surpriză plăcută că am strâns aceste 9 puncte cu echipa pe care am găsit-o. Voi rămâne în continuare, nici nu se pune problema să plec.

Însă, dacă nu vin întăriri, nu voi mai rămâne. Din ce am discutat cu patronul, am înţeles că îmi va aduce jucători. Eu cred că avem nevoie de cel puţin 8 transferuri, dintre care 5-6 să fie titulari, altfel nu avem nicio şansă să se salvăm de la retrogradare„, a declarat Marius Şumudică, potrivit Telekom Sport.