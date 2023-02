Marko Dugandzic a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la CFR Cluj! Ce îi reproșează lui Dan Petrescu

Atacantul croat Marko Dugandzic este golgeterul Superligii, cu 15 goluri, dintre care șase din lovitură de la 11 metri.

Marko Dugandzic nu a avut la CFR Cluj foarte multe minute şi încredere de la antrenor”

Ajuns la Rapid pe 22 iulie, după prima etapă a campionatului, a debutat în forță, deschizând scorul în meciul cu FCSB de pe teren propriu. Până la finalul turului a mai punctat doar de două ori, dar în partea a doua a campionatului s-a dezlănțuit.

Vineri, el a ratat un penalty, cu CS Mioveni, în minutul 88, iar Rapid a ratat șansa să depășească FCSB în clasament, fie și pentru scurt timp.

Atacantul a vorbit deschis despre relația excelentă pe care o are cu antrenorul Adrian Mutu și a spus că motivul principal pentru care a plecat de la CFR Cluj a fost lipsa de încredere față de el a lui Dan Petrescu.

„A fost sută la sută o decizie bună să vin la Rapid. Nu am avut un an bun la CFR. Când am ajuns acolo, Debeljuh era într-o formă foarte bună şi nu am avut foarte multe minute şi încredere de la antrenor.

Mutu mă ajută cu sfaturi, nu doar despre fotbal, ci şi despre chestiuni de viaţă. E foarte important pentru mine să am încrederea antrenorului.

Dau tot ce am mai bun ca să îi demonstrez că sunt în formă bună şi că pot ajuta echipa”, a declarat Marko Dugandzic pentru Orange Sport.