Marius Şumudică, un nou mesaj pentru fanii săi: ,,Voi înceta să vorbesc! Sunt doar un antrenor”

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Malatayaspor, le-a transmis un nou mesaj fanilor săi prin intermediul reţelelor de socializare.

Acesta le transmite suporterilor că va face tot ce îi stă în putinţă să o salveze de la retrogradare pe Malatyaspor. Şumudică a anunţat că a propus conducerii o listă de transferuri, iar acum aşteaptă ca o parte dintre acestea să se realizeze. Trupa lui Marius Şumudică se află în acest moment pe ultimul loc în Superliga Turciei.

,,Cu toții muncim din greu în aceste zile, este un moment provocator pentru întreg clubul.

Dar este unul incitant în același timp. Suntem motivați de dorința noastră de a scoate echipa din zona retrogradării. Și iubim fotbalul, lucrăm într-un mediu bun și sperăm să îi facem mândri pe fanii lui Malatya.

Eu sunt doar antrenorul aici. Am o listă de jucători pe care i-am avansat la club. Am încercat să-i conving pe cât am putut să ni se alăture în această fereastră de transfer.

Mulți dintre voi îmi trimiteți mesaje și îmi place să vorbesc cu voi, am încercat să răspund la cât mai multe mesaje am putut. Dar trebuie să înțelegi că eu sunt doar antrenorul aici și trebuie să mă concentrez pe munca pe care o fac cu băieții mei. Unele lucruri nu sunt la îndemâna mea. Pregătesc meciul împotriva lui Goztepe și toată atenția mea este să fac tot ce putem cu jucătorii pe care îi avem acum.

Știu că administrația lucrează pentru ca transferurile să aibă loc și încearcă să creeze cele mai bune condiții pentru ca noi să avem succes pe teren.

Voi înceta să vorbesc și să răspund la întrebări despre transferuri pentru că nu sunt în controlul meu și nu vreau să-mi pierd concentrarea. Sunt doar antrenor, conduc grupul pe care îl am cu mine la antrenament.

Vrem să vă facem fericiți vineri, așa că vă rugăm să veniți în spatele acestei echipe și să ne susțineți împotriva lui Goztepe. Avem nevoie de tine!”, a scris Marius Şumudică, pe Instagram.