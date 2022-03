Marta Kostiuk acuză lipsa de reacţie a jucătorilor ruşi: „Aceste declaraţii mă rănesc. Ucraina nu va renunţa niciodată”

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk (locul 54 mondial WTA) a vorbit într-o conferinţă de presă, despre războiul din ţara ei.

Sportiva a vorbit despre frica de a-şi pierde familia, mândria de a-şi vedea compatrioţii rezistând şi dezamăgirea faţă de lipsa de reacţie a jucătorilor ruşi din circuit, informează lequipe.fr, citată de news.ro.

„Sincer, având în vedere starea psihică în care mă aflu în acest moment, a fost foarte greu să intru pe teren. Nu ştiam la ce să mă aştept de la mine, nu ştiam la ce să mă aştept de la corpul meu. Când m-am trezit în această (joi) dimineaţă, am spus: Nu voi reuşi. ​​Nu pot câştiga. Pe tot parcursul meciului, am încercat să găsesc soluţii. Ea juca foarte bine. Scopul meu principal a fost să lupt. Şi am luptat.

A fost o revenire dificilă. Nu credeam că sunt capabilă având ceea ce se întâmplă în ţara mea. Familia mea este acolo. Este o perioadă dificilă. Mai ales primele zile, când totul a început. A fost oribil. Acum, să spunem că „sistemul nostru nervos” se obişnuieşte cu situaţia, cu aceste emoţii”, a declarat Kostiuk.

Aceasta a trecut în primul tur de la Indian Wells, joi, de belgianca de origine ucraineană Marina Zanevska, cu 6-7 (5), 7-6 (5), 7-5.

„Indiferent ce spun, toţi ucrainenii mă vor înţelege. M-a ajutat foarte mult să vin aici şi să le văd pe celelalte fete (jucătoare ucrainene) suferind la fel de mult ca mine. Împărtăşim experienţele noastre, sentimentele noastre. Este terifiant. În primele zile, toată familia mea a fost acolo, adunată în aceeaşi casă. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, mi-aş fi pierdut întreaga familie dintr-o lovitură.

Doar gândindu-mă, pfff… Te culci fără să ştii dacă, când te trezeşti, vei mai avea o familie. Asta a fost starea mea mentală în primele zile. Apoi, treptat, te obişnuieşti cu situaţia, înţelegi ce se întâmplă, cine ce face, tactica ruşilor… Oricum, e imposibil să rămâi în starea primelor zile, o iei razna! Este inexplicabil şi foarte şocant. Suport situaţia cât pot de bine.

Fiecare e diferit. Am ales să lupt venind aici. La început m-am simţit vinovată că nu eram acolo. „Toată familia mea este acolo, cu excepţia mea, de ce?” M-am simţit vinovată că joc tenis, că deasupra mea cerul este albastru, luminos şi senin. Dar nu este sănătos. Fiecare luptă cum poate. Treaba mea este să joc tenis. Aşa pot ajuta. Aş fi mult mai puţin utilă dacă m-aş întoarce acasă pentru a fi voluntar. Mi-ar plăcea să fac asta, dar cred că sunt mai utilă aici”.

„Nu m-am simţit singură de la începutul războiului. Eram în Monaco când a început totul. Prietena mea cea mai bună, Kata Zavatska, a venit să mă vadă pentru că era singură. Ne-am ajutat una pe alta. Părinţii ei erau şi ei acolo. Echipa mea a fost lângă mine, sprijinul lor a fost incredibil. Apoi am călătorit aici şi sunt nespus de recunoscătoare, nu ştiu cui, poate lui Dumnezeu, că mama a putut să mi se alăture.

Nu m-am simţit niciodată atât de unită cu ţara mea şi cu poporul ucrainean ca astăzi. Suntem o mare familie. Cât despre circuit, ceea ce este foarte dezamăgitor este că nicio jucătoare rusă nu a venit să mă vadă. Nimeni nu mi-a spus că îi pare rău pentru ceea ce îmi face ţara ei. O jucătoare mi-a trimis mesaje, alta a discutat cu mine, dar nu am auzit scuze, nu am auzit pe nimeni spunându-mi că nu acceptă ceea ce se întâmplă. Pentru mine asta e şocant. Nu trebuie să fii implicat în politică pentru a te comporta ca o fiinţă umană.

Toată lumea ştie ce se întâmplă. Mă doare de fiecare dată când ajung la teren şi îi văd pe toţi aceşti jucători ruşi. Singura lor problemă în acest moment este că nu pot face transferuri de bani. Despre asta vorbesc! Acest lucru este inacceptabil în opinia mea. De ce se comportă astfel jucătorii ruşi? Nu am nicio explicaţie, habar n-am”.

Marta Kostiuk a transmis că niciodată nu a fost mai mândră că este ucraineancă și în fiecare dimineaţă îşi sună familia. „Ucrainenii au fost întotdeauna oameni puternici din punct de vedere mental. Am luptat mereu pentru libertate. Mereu am mers în direcţia Europei. Că tipul care se află în acest moment într-un buncăr (n.r. – vorbeşte despre Vladimir Putin) decide să ne alăturăm ţării lui, a fost o mare greşeală. A fost o revoluţie la Kiev între 2013 şi 2014. Eram acolo la vremea aceea. Îmi amintesc cât de uniţi au fost toţi şi cum am schimbat guvernul.

Că tipul ăsta ar putea crede că după opt ani am convenit brusc să ne integrăm în ţara lui, a fost o mare greşeală pentru care plăteşte în prezent. Priviţi armata noastră, este uimitor ce face. Au trecut două săptămâni şi încă nu au luat un oraş mare. Bineînţeles, sunt mulţi morţi, multe case distruse… E înspăimântător. Dar niciodată nu am fost atât de mândru că sunt ucraineană aşa cum sunt acum’.

Ea a criticat din nou lipsa de reacţie a jucătorilor ruşi: „Din nou, nu trebuie să fii implicat în politică pentru a şti ce se întâmplă, cine a invadat pe cine, cine bombardează pe cine… Este foarte simplu. Nu poţi fi neutru în această situaţie. Pentru mine, «Fără război» poate însemna mai multe lucruri. De exemplu, noi (Ucraina) am putea pune capăt războiului renunţând.

Dar asta nu a fost niciodată o opţiune. Din prima zi, am ştiut că nu se va întâmpla pentru că am trăit revoluţia şi am ştiut că oamenii nu ar vrea să meargă pe altă cale, adică spre Rusia. Pentru mine, aceste postări şi declaraţii nu au sens. Sunt goale! Ce vrei ? Vrei ca Ucraina să piardă? Ca Rusia să câştige? Rusia să piardă? O voi spune de o sută de ori: Ucraina nu va renunţa niciodată. Putem pierde, deşi nu cred, dar Ucraina nu va renunţa niciodată. Aşa că astăzi, a spune „Fără război”, pentru mine, înseamnă a vrea ca Ucraina să renunţe.

Pentru că Putin nu se va opri niciodată, toată lumea ştie cât de nebun este. Aşa că ne luptăm. Şi aceste postări şi declaraţii mă rănesc pentru că sunt lipsite de sens”.

În turul doi la Indian Wells, Marta Kostiuk va evolua cu belgianca Elise Mertens, locul 23 mondial.