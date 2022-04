Marta Kostyuk, aprigă în declarații despre tenismenele rusoaice: „95% dintre ele susțin războiul”

Marta Kostyuk, locul 49 WTA, a a criticat jucătoarele de tenis din Rusia care preferă să nu comenteze despre războiul din Ucraina.

Ucraineanca a afirmat că este pregătită să boicoteze meciurile împotriva jucătoarelor din Rusia, lucru pe care speră să îl facă și sportivii din alte țări.

„Noi (n.r. sportivii din Ucraina) ne-am gândit să nu jucam împotriva jucătorilor din Rusia și Belarus. Dar am vrut și reprezentanții altor țări să reacționeze în același mod – de exemplu, polonezi, cehi. Dacă am refuza cel puțin trei țări, ar face-o și restul și am pune presiune. Atunci ar avea sens. Efectul bulgărelui de zăpadă.

Doar că nu suntem atât de mulți ucraineni. Suntem cinci fete pe tabloul principal, trei în calificări. Și dintre băieți, doar Marchenko (Illya) este în ATP, apoi Sachko (Vitaliy), Krutykh (Oleksii), dar ei joacă mai mult la turnee Challenger. Nu avem un cuvânt atât de greu, din păcate. Și sacrificiile sunt prea mari dacă facem asta.

Sincer, voi analiza situația. Nu știu dacă aș putea să mă întâlnesc la fileu cu o jucătoare din Rusia, în acest moment, dar voi da totul pentru a câștiga dacă se va întâmpla” – Marta Kostyuk, citată de Sport.ua.