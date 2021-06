Mărturisirile unui jucător plecat de la Dinamo în această vară: „Nu mă pot mulţumi cu asta!”

Formația din Ștefan cel Mare va suferi din nou modificări din punct de vedere al efectivului în această vară, astfel că Dușan Uhrin Jr. va avea misiune de a crea o echipă care să nu mai repete greșelile din sezonul precedent!

Continuă problemele pentru dinamoviști, astfel că după ce au primit interdicție la transferuri pe bani din partea FIFA, după plângerea lui Isma Lopez, „alb-roșii” sunt nevoiți acum să se reorienteze spre jucători exclusiv liberi de angajament. După plecările lui Raul Albentosa și Florin Bejan, un alt fotbalist a decis să plece de la Dinamo după doar un sezon petrecut în tricoul câinilor.

Andrei Blejdea a decis să își încheie conturile cu formația din Ștefan cel Mare, iar acum a ținut să explice motivele pentru care a ales să ia această hotărâre. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a mărturisit că a fost nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl avea și vrea să meargă la un club unde să obțină mai multe minute. Cu toate acestea, Blejdea a dezvăluit că își dorește din tot sufletul ca Dinamo să își revină din această situație critică.

„Am spus-o şi în momentul în care am venit, când Dinamo te caută, vii pe jos în Ştefan cel Mare. Am renunţat la oferte mult mai tentate doar pentru a îmbrăca acest tricou, fiind echipa unde m-am format. Am ales să plec pentru că sunt genul de jucător care nu se poate mulţumi cu statul pe bancă şi intrarea pe teren din când în când.

Când am venit, am făcut-o ca să joc, să demonstrez şi, de ce nu, să pot merge mai departe. Însă m-am accidentat grav după doar două meciuri şi lucrurile s-au schimbat 180 de grade. Nu știu ce se întâmplă la Dinamo, nu cred că poate spune cineva concret … Însă îmi doresc din tot sufletul să se întâmple o minune și brandul ăsta sa rămână in picioare.

Speram sa joc mai mult. Însă accidentarea m-a tras mult înapoi. Cu domnul Uhrin am avut o relație profesionistă. Este cel care a salvat echipa și trebuie respectat! Înțelegerea a fost pe cale amiabilă, iar eu nu îmi doresc niciun ban nemuncit de la acest club! Nu m-am decis unde voi juca sezonul viitor. Însă îmi doresc să îmbrac tricoul unei echipe de tradiție!”, a spus Andrei Blejdea, potrivit Digi Sport.