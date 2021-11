Măsură luată de Mihai Stoica împotriva agenților de jucători: „Mi se pare aberant, le-am dat block”

Managerul general al celor de la FCSB a dezvăluit că a întrerupt colaborarea cu mai mulți impresari care îi reprezintă pe fotbaliștii vicecampioanei României.

Aceștia l-au contactat pe MM pentru a-i aduce la cunoștință echipele interesate de serviciile jucătorilor formației patronate de Gigi Becali. Însă oficialul roș-albaștrilor nu a fost impresionat de munca agenților FIFA , considerând că vedetele clubului pe care îl reprezintă s-ar putea dscurca și singuri să își găsească o niu echipă echipă la care să evolueze. Și a dat exemplul lui Ciprian Tătărușanu, cel care a plecat la Fiorentina în trecut fără ca mutarea să fie intermediată de un impresar. În final, Mihai Stoica a refuzat să mai poaret orice dialog cu cei care îi reprezintă pe jucătorii de la FCSB.

„Nu avem nicio treaba cu jucatorii cu cine semnează. Ei trebuie să vadă agenţii ce au făcut până acum, ce echipe au adus. Nu vreau să se supere niciun agent pe mine, dar eu dacă aş fi fotbalist la momentul ăsta nu aş vrea să fiu reprezentat de nimeni. Tătăruşanu nu a avut agent şi a ajuns la Fiorentina.

Nu trebuie cineva să-i găsească echipă lui Ianis Stoica sau lui Octavian Popescu. O să-i găseasca echipele pe ei. Când am un jucător la club vorbesc cu el. N-o să vorbesc cu agentul niciodată în viata mea. Cum să vorbesc cu agentul, dacă eu stau cu el? Mă deranjează enorm, Am dat block multor agenţi. Cum adică tu mă cauţi pe mine să vorbim de jucătorul cu care eu ma văd în fiecare zi? Mi se pare aberant”, a fost tranșant managerul general al bucureștenilor în intervenția sa pentru Telekom Sport.

Cei mai mulți dintre jucătorii legitimați la FCSB au contracte cu firma de impresariat deținută de frații Ioan și Victor Becali, verii finațatorului grupării din Berceni. În acest an, aceștia au provocat un întreg scandal după ce s-au ocupat de transferul lui Dennis Man la Parma deși fotbalistul era legat printr-un anagjament de reprezentare de Anamaria Prodan. O situaie similară este și în cazul lui Ianis Stoica, fotbalistul tot mai curat în ultima vreme de echipe cu pretenții de pe continent.