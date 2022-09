Mattias Kait a dezvăluit cheia succesului Rapidului! De ce spune că București arată ca o casă de nebuni

Mijlocașul estonian al Rapidului Mattias Kait s-a prezentat la națională pentru meciurile din Conference League și a acordat un interviu pentru presa din țara lui.

„Toată lumea este fericită la Rapid și vrem să continuăm la fel”, spune Mattias Kait

El a dezvăluit care e cheia succesului Rapidului, de ce a fost înlocuit în ultimul meci de campionat și a făcut o caracterizare a orașului București.

„În ultimul meci de campionat m-am accidentat ușor la genunchi. Mi s-a blocat genunchiul pentru o scurtă perioadă de timp, am încercat să continui, dar după 1 minut mi-am dat seama că nu este bine și am certut să fiu înlocuit.

Am făcut un RMN, astept rezultatul și voi vedea ce va fi. Umflătura nu a dispărut, dar pot să merg, așa că nu sunt îngrijorat.

Primisem mingea, adversarul era, din câte îmi amintesc, pe partea dreaptă, am vrut să protejez mingea, dar piciorul stâng, de susținere, mi s-a blocat când am vrut să mă întorc”, a spus Kait, conform soccernet.ee.

Mijlocașul estonian a dezvăluit și cum merg lucrurile la Rapid. „Este bine la echipă. Am avut și câteva eșecuri. În meciurile din deplasare cu FC U Craioca 1948 și Petrolul nu ne-am putut face jocul.

Dar, privind imaginea de ansamblu, suntem pe locul 2 din cauza golaverajului. Toată lumea este fericită și vrem să continuăm la fel. Mai sunt patru meciuri până la finalul turului.

În ultimele 2 etape vom juca cu Farul și FC Hermannstadt, care sunt echipele momentului. Va fi greu împotriva lor”, recunoaște jucătorul.

„Adrian Mutu este un antrenor foarte, foarte inteligent”, dezvăluit Mattias Kait

Mattias Kait a dezvășuit ce se află în spatele succesului Rapidului. „În sezonul trecuit, antrenorul Adrian Mutu a venit cu o etapă înainte de terminarea returului. Înaintea lui a fost Mihai Iosif, iar cu el am jucat 6 sau 7 meciuri.

În vară, au venit mulți jucători foarte buni. Dacă este nevoie să intre cineva de pe banca de rezerve, jucătorul respectiv aduce mai multă claritate. Anul trecut, nivelul jocului nostru scădea, dar acum totul funcționează până acum.

Îmi place rolul pe care îl am la echipă, fac ceea ce știu mai bine. Antrenorul are mare încredere în mine. Când mă schimbă, nu o face pentru că are ceva cu mine, ci o face în folosul echipei.

Totul mi se potrivește acum, nu doar relația cu Adrian Mutu, ci cum funcționează întregul staff de antrenori.

La fel și în ceea ce îi privește pe jucători. Cristian Săpunaru este, practic, mâna dreaptă a antrenorului. Este un club foarte bun, iar fanii sunt înnebuniți după noi!

Adrian Mutu este un antrenor foarte, foarte inteligent. Când l-am văzut prima dată, nu credeam asta despre el.

În momentul în care ne prezintă analiza adversarilor, știe foarte bine care sunt punctele lor slabe și punctele forte, cum trebuie să ne mișcăm pe teren. Aceasta este și cheia succesului nostru.

Îmi place foarte mult de el ca antrenor, dar și ca persoană. Dacă ai nevoie să vorbești cu el despre orice, este oricând la dispoziția ta”, a mai spus jucătorul.

„Dacă te uiți la trafic, București este o casă de nebuni”, spune, în glumă, Mattias Kait

Kait a explicat și cum s-a adaptat la viața din capitala României. „București nu va fi niciodată un oraș liniștit, clar. Ca oraș, dacă te uiți la trafic, este o casă de nebuni. Nu poate fi comparat cu Estonia și nu este posibil.

Datorită unei emisiuni de televiziune, mi-am făcut prieteni din București, mă refer la handbalistul Martin Johannson și soția său. Eu și partenera meu comunicăm foarte mult cu ei.

Mai este și Jonni (n.r. – Joonas Tammega, fundaș la FCSB). Dar cu el nu m-am văzut prea des. A avut un program încărcat, cu meciuri în campionat și cupele europene și au fost puține ocazii să ne vedem. Dar vom avea timp să descoperim orașul”, a mai spus Kait.