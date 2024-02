Meci cu scântei în Liga 2: Îți vine să scoți echipa de pe teren!

Eugen Neagoe, antrenorul lui FC Argeș, a fost extrem de supărat după înfrângerea cu Csikszereda, scor 1-2. Piteștenii au rămas doar cu șanse matematice la calificarea în play-off-ul Ligii 2.

La Miercurea Ciuc, FC Argeș a cedat în minutul 90+5, când Akos Nistor a înscris golul victoriei pentru gazde.

La finalul meciului care a lăsat-o pe FC Argeș la 7 puncte de locurile de play-off, Eugen Neagoe a lansat acuzații grave la adresa brigăzii de arbitri, principala țintă fiind „centralul” Vlad Băban din Iași.

„Am intrat foarte bine în repriza a doua, am marcat după o fază frumoasă, ne-am mai creat două ocazii imense, singuri cu portarul, apoi la acel corner când portarul a avut intervenția aia fantastică.

Iar la final nici nu mai puteam juca, nu am fost lăsați să jucăm! Am fost băgați în careul de 16 metri și nu ne-a mai lăsat să ieșim de acolo. Dacă nu se marca la ultima fază, se mai prelungea meciul până marcau gazdele. Ca pe timpuri, până în ’90, când te băgau în poartă și nu mai ieșeai până marca cine trebuia. Este rușinos să văd ce s-a întâmplat.

Efectiv toate contactele erau pentru cei de la Miercurea Ciuc. Era jenant să privești așa ceva! Mi-au dat cartonaș galben fără să zic ceva. Iarăși jenant, o rușine, nu i-am jignit, absolut nimic!

A fost jocul televizat. Dacă nu era televizat, vă dați seama ce se întâmpla? Nu scăpam de aici fără 3-4 goluri primite și probabil 2-3 jucători accidentați. Îți vine să ieși de pe teren, să scoți echipa! Nu se poate, este jenant, o rușine, ca pe vremuri!”, a spus Neagoe în prima fază.

„Știu că cei de la Miercurea Ciuc trebuie să aibă rezultate bune, dar nu de maniera asta! Băiatul ăsta care arbitrează are pretenții de Liga 1, săracul de el. Este jenant în primul rând pentru el.

Băieții ăștia au muncit, nu poți veni să-ți bați joc de ei, să se arunce adversarii pe ei și să nu dai un fault. Asta este realitatea. Ne-am dorit, am încercat, am făcut presing, am avut ocazii, iar la final nu ne-au lăsat să ieșim din 16 metri.

Sincer, m-am gândit la un moment dat să chem băieții afară. Dar apoi ne suspendau, cine știe ce făceau? Dar acești băieți trebuie trași la răspundere. Ei sunt puși să arbitreze, nu să favorizeze o echipă sau alta. (…)

Băi oameni buni, unde suntem? Am luat-o razna cu toții? Nu am cuvinte. Aș vorbi mai multe, dar nu pot. Mă cheamă să mă suspende. Pentru ce? Să-i suspende pe ei, să nu-i mai lase să arbitreze, că sunt pericol public!”, a adăugat antrenorul Argeșului.