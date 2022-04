Meci senzațional făcut de Eric Bicfalvi. Românul a marcat două goluri pe terenul echipei Dinamo Moscova

Eric Bicfalvi a înscris două goluri în meciul câştigat de Ural, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, în faţa formaţiei Dinamo Moscova, în etapa a 27-a campionatului Rusiei.

Internaționalul român a marcat în minutele 28 şi 67. Celălalt gol al celor de la Ural a fost înscris de Miksic, în minutul 31. Dinamo Moscova a deschis scorul prin Zakarian, în minutul 7. Gazdele au mai punctat o dată prin N’Jie, în minutul 80.

Dina minutul 84, Dinamo Moscova a evoluat în inferioritate numerică, Skopinţev fiind eliminat. Eric Bicfalvi a fost intregralist. Dinamo Moscova ocupă locul doi în clasament, cu 52 de puncte, în timp ce Ural ocupă locul 14, cu 27 de puncte.

Eric Bicfalvi was named the Man of the Match #DynamoUral by the expert of the official broadcaster#RPL #Ural #Bicfalvi pic.twitter.com/E3m5O7pQ9q

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) April 30, 2022