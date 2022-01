Meciul Arsenal – Liverpool, din turul semifinalelor Cupei Ligii Angliei, a fost amânat

Liverpool a anunţat că meciul cu Arsenal, programat, joi la Londra, în turul semifinalelor Cupei Ligii Angliei, a fost amânat, din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19 de la oaspeți.

Liverpool a cerut marţi English Football League (EFL), reprogramarea partidei deoarece se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri de COVID -19. Miercuri, clubul din Merseyside şi-a închis temporar baza de antrenament.

„EFL a purtat un dialog regulat cu clubul în ultimele 48 de ore în încercarea de a înţelege dacă meciul se poate disputa, dar evoluţiile semnificative din această perioadă au făcut clubul să raporteze un număr tot mai mare de cazuri de COVID„, a indicat EFL într-un comunicat.

Ordinea manşelor a fost schimbată, turul urmând să aibă loc pe Anfield pe 13 ianuarie, iar meciul reprogramat va fi considerat manşa a doua şi va avea loc pe Emirates pe 20 ianuarie.

În weekend au fost testaţi pozitiv mai mulţi jucători ai lui Liverpool, Alisson Becker, Roberto Firmino şi Joel Matip, şi antrenorul Juergen Klopp. Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, Fabinho şi Curtis Jones au intrat luna trecută în izolare după ce au fost testaţi pozitiv.

În cealaltă semifinală, se întâlnesc, miercuri, în primul meci, Chelsea şi Tottenham, de la ora 21.45.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.

We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022