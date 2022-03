,,Mergem mai departe, altă stradă nu există”. Primele impresii ale lui Bogdan Lobonț după înfrângerea naționalei U 20

Echipa națională a României U20 a fost învinsă de naționala Norvegiei cu scorul de 2-1.

Echipa națională U20, antrenată de Bogdan Lobonț, a ținut pieptul Norvegiei doar în prima repriză. Elevii lui Lobonț au stat foarte bine în teren, au închis spațiile, au legat pasele mai bine decât norvegienii și au și marcat, prin, Andrei Anton, în minutul 28.

În actul secund, partida s-a schimbat radical. Norvegienii au avut ocazii mai multe și mai periculoase, arătând ca o echipă mai solidă decât România. EI au marcat două goluri în 10 minute.

Așadar, România a terminat turneul european U20 cu trei victorii și patru înfrângeri.

Selecționerul reprezentativei U20 a României, Bogdan Lobonț, spune că în ciuda diferenței de valoare dintre jucătorii săi și adversari, se declară mulțumit de prestația acestora pe durata celor 7 partide jucate în cadrul turneului amical „Elite U20”.

,,Au fost două reprize diferite. În partea secundă am făcut pasul în spate și nu am putut să ținem ritmul adversarului. Din păcate, astăzi am primit un gol mai mult decât am putut noi marca. Așa e la fotbal, cine dă mai multe, câștigă. Toți greșim. Nu l-am scos pe Anton pentru că am luat gol.

A ieșit pentru că fizic nu era în regulă, el vine după accidentare. Inclusiv eu puteam face mai mult. Nu există vina exclusivă a cuiva. Toată această campanie, chiar dacă reprezintă un turneu amical, o să o caracterizez imediat.

Noi am plecat cu o valoare medie a jucătorilor de aproximativ 300.000 de euro, cea mai mică dintre toate echipele. Ca să fac un rezumat, în aceste 7 jocuri toți fotbaliștii s-au autodepășit. Învățăm, muncim, capul jos și mergem mai departe, altă stradă nu există”, a spus Bogdan Lobonț.