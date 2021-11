Mesaj emoționant pentru fanii FC U Craiova: „Le mulțumesc suporterilor și-i iubesc!”

Odată cu plecarea lui Flavius Stoican de la FC U Craiova, după 28 de zile de mandat, a plecat și secundul Bobi Verdeș .

Fostul atacant nu a dorit să rămână ca interimar pentru meciul cu Sepsi din etapa a 15-a a Ligii 1. Tehnicianul a comentat de ce a luat și el decizia de a se despărți de formația olteană.

Cei doi antrenori au renunțat la clauzele de reziliere pe care le aveau cu gruparea din Bănie. Flavius Stoican avea de primit 20.000 de euro, iar Bobi Verdeș, 5.000 de euro, informează gsp.ro.

”Sunt trist și e dureros că am plecat așa repede pentru că, într-un timp incredibil de scurt, am reușit să aducem o schimbare în jocul echipei. Apreciat de oameni care cunosc fenomenul. Mă refer la organizare, la joc, la atitudine, la dorință. Am strâns puncte și am urcat în clasament. Mai mult, suporterii au început să spere.

Când i-a arătat Flavius Stoican lui Sidibe imagini cu suporterii din Peluza Sud și cu oameni care iubesc această echipă, simțeai că băiatul putea muta și munții din loc. Starea de spirit se schimbase, era altceva, alt aer. Pe românește, pe oltenește, pe ce vreți, începusem să fim o echipă.

Momente de bucurie au fost, de satisfacție, când am văzut fericirea unui copil cu potențial, Blidar, la el mă refer, când a debutat în Liga 1. Bucuria lui Raicea când a marcat în premieră în Liga 1, evoluția strălucitoare a lui Mogoșanu, care a avut șansa să-și arate calitățile.

Eu doar atât vreau să precizez, fără să dau cu piatra. Chiar dacă Flavius m-a rugat să continui, nu am putut. Pentru că fără el lucrurile nu pot fi la fel. Omul e «piesă» ca antrenor și, mai presus de meserie, are un caracter extraordinar.

Ca idee, noi am avut clauză de reziliere și nu ne-a interesat pentru că este echipa care ne-a adus cele mai frumoase momente în cariera de fotbalist. Am zis „stop” și „gata”. Le mulțumesc suporterilor și-i iubesc!”, a declarat Bobi Verdeș, pentru sursa citată.