Mesaj ferm după succesul în fața CFR-ului: „Vrem să luăm titlul şi să câştigăm din nou Cupa României“

CSU Craiova și-a luat revanșa în Cupa României, în fața campioanei CFR Cluj, după ce a pierdut în campionat, scor 0-1. Cu același scor, s-a calificat în optimile Cupei.

În urma eșecului din Liga 1, Reghecampf a luat niște decizii drastice, printre care excluderea lui Mateiu şi Bălaşa pentru meciul de la mijlocul săptămânii.

Deciziile i-au dat dreptate, până la urmă, antrenorului, iar oltenii sunt îm faza optimilor. George Cîmpanu a vorbit după jocul din Cupă și a explicat că atitudinea sa și a colegilor s-a schimbat pozitiv și își doresc să câștige trofeul pentru al doilea sezon consecutiv.

”Ne bucurăm că am făcut un joc bun, iar CFR nu a avut nicio ocazie clară în tot meciul. Ne-am schimbat atitudinea, am înţeles mesajul lui Mister după discuţia pe care a avut-o cu noi şi asta a fost cel mai important. Ne bucurăm că ne-am luam revanşa, că am câştigat şi trebuie să o ţinem tot pe drumul acesta, să avem aceeaşi atitudine şi acelaşi devotament la fiecare meci.

Toată lumea a fost supărată după meciul de la Cluj, şi noi şi suporterii, au fost nişte zile mai grele, dar în momentele dificile se văd caracterele puternice. Orice trofeu pus pe masă este un obiectiv pentru Universitatea Craiova. Vrem să luăm titlul şi să câştigăm din nou Cupa României“, a declarat Alexandru Cîmpanu.

CITEȘTE ȘI –>> CLIPE GRELE PENTRU NICUŞOR BANCU! CE SE ÎNTÂMPLA ÎN MOMENTUL ÎN CARE FOTBALISTUL JUCA CU CFR ÎN CUPĂ