Mesajele de încurajare primite de englezi de la cel mai înalt nivel: „Ați jucat ca niște eroi”

Prințul William și premierul britanic Boris Johnson au încercat să îi consoleze pe fotbaliștii lui Southgate după ce Kane & Co au fost atât de aproape să câștige trofeul care le lipsește din palmares. Amândoi au fost prezenți pe arena londoneză, aseară, la finala competiției continentale.

„Acesta a fost un rezultat dureros pentru finalul Euro-2020, dar Gareth Southgate şi echipa Angliei au jucat ca nişte eroi. Au făcut naţiunea mândră şi merită un mare credit”, a scris șeful executivului de la Londra pe o rețea de socializare.

That was a heartbreaking result to end #Euro2020 but Gareth Southgate and his @England squad played like heroes. They have done the nation proud and deserve great credit 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

„Sfâşietor. Felicitări Italiei pentru o mare victorie. Anglia, ai ajuns atât de departe, dar din păcate azi nu a fost ziua ta. Puteţi ţine capul sus şi puteţi fi mândri de voi. Ştiu că urmează mult mai multe. W”, a fost postarea moștenitorului tronului britanic.

Heartbreaking. Congratulations @Azzurri on a great victory.

@England, you’ve all come so far, but sadly this time it wasn’t our day. You can all hold your heads high, and be so proud of yourselves — I know there’s more to come. W

