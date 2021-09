Mesajele speciale primite de Emma Răducanu după ce a triumfat pe pământ american: „Este o dovadă a muncii și a dedicației tale”

Evenimentul nu putea fi ratat nici de suverana aflată de aproape 7 decenii la conducerea Marii Britanii.

„Felicitări pentru victoria ta. Este o performanţă extraordinară la o vârstă atât de fragedă şi o dovadă a muncii şi dedicaţiei tale. Nu am nicio îndoială că performanţa ta extraordinară, şi a adversare tale, Leylah Fernandez, vor inspira următoarea generaţie de jucători”, au fost cuvintele Alteței regale.

La exact două luni după ce era mândru de performanța naționalei engleze care pierdea doar la penaltyuri trofeul UEFA Euro 2020, Boris Johnson a avut alte motive de mândrie.

„Ce meci senzaţional. Multe felicitări. Ai dat dovadă de curaj şi talent extraordinar şi suntem foarte mândri de tine”, a fost mesajul transmis de șeful executivului britanic.

What a sensational match! Huge congratulations to @EmmaRaducanu 🇬🇧

You showed extraordinary skill, poise and guts and we are all hugely proud of you.#USOpen

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 11, 2021