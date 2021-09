Sportiva cu tată român și mamă chinezoaică a fost extrem de emoționată după ce a învins-o în finala ultimului grand slam al anului pe Leylah Fernandez.

A fost poate cel mai surprinzător ultim act al unui turneu de grand slam din acest secol, iar la finalul său britanica a ținut să își felicite adversara de care a reușit să treacă azi-noapte.

„A jucat un tenis incredibil, a învins câteva dintre jucătoarele de top din lume, nivelul ei a fost foarte bun. Sper să ne mai înfruntăm în alte multe finale. Leylah joacă mereu un tenis bun și luptă, este o supercompetitoare, știam că va trebui să lupt din greu. Cred că este important să te concentrezi pe ce ai de făcut, pe atitudinea ta, asta contează în momentele dificile. Viitorul tenisului feminin e grozav. Fiecare jucătoare are șansa de a câștiga orice turneu.

Sper ca noua generație să poată să calce pe urme unor mari campioane precum Billie Jean King. Am petrecut 3 săptămâni în New York. Echipei mele și celor de acasă le mulțumesc pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor din New York. M-ați făcut să mă simt ca acasă, m-am simțit foarte bine să joc în fața voastră. A fost comemorarea unui moment atât de dificil, sper ca eu și Leylah să vă fi oferit un spectacol frumos astăzi”, a declarat sportiva de 18 ani la festivitatea de premiere ce a urmat jocului.

Luată la întrebări apoi de fostul mare campion suedez Mats Wilander, Emma Răducanu a fost extrem de sinceră în ceea ce privește felul în care a gândit participarea la US Open.

„Să fiu aici, cu acest trofeu, este incredibil. În urmă cu 3 săptămâni glumeam despre un astfel de turneu. Este cea mai frumoasă zi din viața mea. Cred că nivelul meu a crescut de la meci la meci, pe măsură ce am avansat adversarele au devenit din ce în ce mai bune.

M-a surprins și pe mine nivelul pe care l-am arătat în anumite momente. Leylah a învins multe jucătoare din TOP 10, știam că va trebui să respir adânc, mă bucur am reușit să-mi ridic nivelul când a fost nevoie”, a mai dezvăluit jucătoarea pentru Eurosport.