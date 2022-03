Mesajul căpitanului naționalei pentru coechipierii săi mai tineri care visează la calificări: „Eu sunt obișnuit cu criticile”

Vlad Chiricheș este de ani buni purtătorul banderolei de căpitan la echipa națională.

Fundașul lui Sassuolo a experimentat deja atmosfera unui turneu final după ce a fost prezent la Euro 2016, ultima mare competiție la care România s-a regăsit printre participante. Majoritatea celorlalți fotbaliști din lot nu au avut parte de o astfel de șansă, dar speră ca în următoarea campanie să poată obține calificarea mult dorita de suporterii fideli ai selecționatei României. Chiricheș le transmite înaintea amicalului cu Israel cum trebuie să se comporte pentru ca obiectivul să poată fi atins de această dată. Căpitanul echipei lui Edi Iordănescu a lipsit la precedenta întâlnire directă cu israelienii, din urmă cu 4 ani.

„E prima dată când joc în Israel. Trebuie să avem o dăruire mult mai mare, să fim mai agresivi, ne dorim foarte mult să câştigăm şi vom face totul pentru asta. E foarte greu să influenţez eu un jucător tânăr într-o săptămână. Cred că ei trebuie să joace pentru echipele lor de club, să joace la nivel maxim şi să vină la echipa naţională.

Eu sunt obişnuit cu criticile, au fost multe momente în care am fost certat şi nu toată lumea a fost mulţumită de jocul nostru. Ştim bine ce am greşit, ce am fi putut face mai bine, sperăm ca acum să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru şi să câştigăm”, au fost cuvintele lui Vlad Chiricheș, la conferința de presă de dinaintea jocului de la Netanya.

Fotbalistul de 32 de ani s-a speriat când a auzit de atentatele care au avut loc în țara sfântă în ultimele zile.

„Când citești anumite știri și vezi cât de aproape sunt, ai un șoc, dar suntem liniștiți. Am avut parte de oameni care au avut grijă de noi aici și suntem ok. Am fost testați, acum totul e ok, toată lumea este bine și suntem pregătiți pentru meciul de mâine”, a completat apărătorul central.

Chiricheș a colaborat o scurtă perioadă cu Edi Iordănescu la FCSB, în urmă cu 10 ani. Atunci, actualul selecționer era secund în mandatul lui Ilie Stan la echipa roș-albastră.

„A trecut mult timp de când am lucrat cu el, au trecut anii şi peste el, a venit cu lucruri noi. E un antrenor tânăr, cu mentalitate bună şi sper să facem lucruri cât mai bine”, a încheiat Chiricheș.