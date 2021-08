Mesajul de disperare al Elisabetei Lipă, către premierul României: “Nu lăsați sportul să moară”

Președinta Federației Naționale de Canotaj, Elisabeta Lipă, a vorbit despre problemele din sportul românesc. Multipla campioană s-a plâns de lipsa de implicare a autorităților în sprijinirea federațiilor și a cluburilor sportive.

“Astăzi i-am trimis un mesaj domnului premier, Florin Câțu. I-am spus că-l rog frumos să nu lase sportul să moară. Am văzut că ne-a condus la aeroport și am simțit că iubește sportul. Astâzi, când am aflat că la rectificarea bugetului sportul are ZERO bani, nu am mai rezistat de durere și l-am rugat pe domnul Câțu să ne ajute. Din suflet l-am rugat să ajute sportul românesc să nu moară. Pentru că dacă bugetul este zero bani, dacă se închid centrele olimpice este clar că asta se va întâmpla, sportul moare.

Nici nu vreau să cred că situația va rămâne așa cum este astăzi. Refuz să cred asta. Sper ca până la urmă să se constate ca un director economic sau altcineva a fost incompetent, plătește pentru asta și situația se schimbă.

Dacă la Paris îi avem pe cei de la Tokyo, peste alți patru ani nu vom mai avea nimic. E gata. Anul acesta, COSR a dat spre seniori tot bugetul, pentru ca aceștia să se califice la Tokyo. Doar că pentru asta a taiat de la juniori, adica de la bază, iar acum nu mai sunt bani„, a declarat Elisabeta Lipă, miercuri, la Gol FM.

“Am avut acel mesaj către domnul ministru al transporturilor, Drulă, pentru că am fost în acelasi Guvern de tehnocrați și îl consideram un coleg, un sprijin. Dumnealui este singurul care ne poate ajuta ca pe Snagov să nu mai avem eternele probleme cu localnicii care se plimbă și fac slalom în viteza, în bărci cu motor, printre sportivii noștri. Pentru noi este un infern.

Așa cum i-am multumit ironic pentru că nu mi-a răspuns, în schimb, astăzi vreau sa îi mulțumesc pentru că până la urmă a răspuns și mi-a promis că ne ajută în acest sens. Vor fi luate măsuri împotriva acelor oameni care își bat joc, efectiv, de pregătirea sportivilor”, a mai spus Elisabet Lipă.

România a cucerit patru medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo: una de aur, la dublu vâsle feminin, şi trei de argint, la patru rame masculin, la dublu rame masculin şi la spadă.

