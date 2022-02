Mesajul de încurajare primit de Mikaela Shiffrin după ratările în serie de la JO: „Ține minte cât de minunată ești”

Americanca a avut o participare de coșmar la ediția din acest an a marii competiții.

A participat în 4 probe, însă a terminat doar una dintre ele. La celelalte a comis erori mari care au scos-o practic din concurs. Pentru campioana olimpică din 2014 și 2018 mai există totuși o șansă: proba de slalom paralel care a fost amânată pentru duminică din cauza vremii nefavorabile de astăzi. Văzând toate aceste momente dificile pentru americanca de 26 de ani, compatrioata sa, Simone Biles, multimplă campioană olimpică în concursurile de gimnastică a simțit nevoia să îi transmită un mesaj emoționant prin intermediul unei rețele de socializare. Biles s-a confruntat și ea cu niște probleme la ultima ediție a JO de la vară, de la Tokyo, atunci când a renunțat la câteva probe din cauza unui blocaj mental.

„Știu prea bine asta, îmi pare rău că te confrunți cu asta, oamenii sunt răi…”, ” urătorii „, cât și ” criticii ” au nevoie doar de un motiv să se plângă, indiferent de ceea ce faci: „La naiba dacă faci, la naiba dacă nu faci!”Doar ține minte cât de minunată ești, cu toții te aclamam, mândri de tine, te iubim și te susținem!”, „Du-te sâmbătă! Dar cel mai important, îmbrățișează momentul. Distrează-te! te iubesc!!!”, au fost cuvintele gimnastei.

Shiffrin nu și-a putut explica motivele pentru care a greșit la trei dintre evoluțiile sale în China.

„Nu prea înțeleg ce nu funcționează la aceste curse. Mai ales astăzi. Chiar și la uriaș și slalom am simțit că poate am o intensitate prea mare, am încercat prea mult și pur și simplu nu am intrat în ritmul meu.

Astăzi am fost mult mai relaxată.