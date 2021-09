Mesajul lui Dario Bonetti după despărțirea de Dinamo: „Mă simt folosit, dar știam acest lucru!”

Tehnicianul italian pleacă din Ștefan cel Mare după doar opt etape petrecute pe banca „câinilor”!

Dario Bonetti a avut în cursul zilei de astăzi o întâlnire cu oficialii clubului, iar aceștia din urmă au decis ca antrenorul în vârstă de 60 de ani să fie demis. În urmă cu puțină vreme, acesta a postat un mesaj de rămas-bun pe rețelele de socializare, prin care a dorit să prezinte pe scurt ultima sa experiență din „Groapă”.

„Bună dimineața tuturor! Am ajuns aici cu mâinile goale și am încercat să mențin echipa în viață. În acest moment mă simt folosit și obosit din punct de vedere fotbalistic, dar trebuie să spun că în adâncul meu știam deja acest lucru. Cunosc fotbalul și am venit aici cu inima și nu cu rațiunea.

A trebuit să antrenez o echipă pe care nu o cunoșteam, formată din băieți foarte tineri din Serie C sau de la Dinamo 2. A existat mereu riscul unei prăbușiri și așa s-a întâmplat. Îmi amintesc că atunci când am ajuns, la vremea respectivă niciun antrenor nu a vrut să vină și mi s-a spus, din aceste motive, că primele 10-12 jocuri nu ar fi importante pentru clasament și că vor fi necesare pentru organizarea echipei, așteptând ca FIFA să ne deblocheze transferurile.

În acel moment am știut că, după numai câteva înfrângeri consecutive, va veni presiunea. Deci cele 12 jocuri au fost foarte lungi. De fapt, fotbalul este un lucru, dar de multe ori cei care îl gestionează nu știu că contează.

Acestea fiind spuse, le mulțumesc tuturor angajaților de la Săftica, celor de la Dinamo, jucătorilor și în special tuturor acestor fani adevărați, deoarece aceștia arată un atașament extraordinar față de echipă. Acesta fost și principalul motiv pentru care am decis să vin în cel mai greu moment din istoria lui Dinamo, să vin cu inima mea, fără motiv.

După ce FIFA ne-a deblocat transferurile a existat o campanie de consolidare, dar nu am putut interveni decât parțial pentru unii jucători. Am insistat pe un fundaș central experimentat și rapid, un mijlocaș creativ și un alt atacant de calitate, dincolo de Mirko.

Modul în care au mers lucrurile este confirmarea a ceea ce îmi trecea prin minte și am simțit pe pielea mea timp de câteva săptămâni. Vreau să concluzionez că sunt foarte senin și mulțumit de munca depusă pentru că în acest timp unii tineri au ajuns de la Dinamo 2 la echipa națională U19. Și alți tineri și-au putut arăta calitățile în Liga 1.

Am avut la dispoziție un număr important de jucători tineri, așa cum istoria acestui club nu s-a întâmplat niciodată. Și i-am lăsat să se joace și am încercat să-i ajut să crească. Acum toți acești tineri sunt sigur că au înțeles calea profesională înainte și au deschis o mare posibilitate pentru viața lor.

Sper ca echipa și clubul să revină la cele mai înalt nivel cât mai curând posibil! Vă îmbrățișez pe toți, Baftă! Hai Dinamo!”, a scris Bonetti, pe Facebook.