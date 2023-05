Mesajul lui Hagi pentru Dan Petrescu: Ăsta e sportul!

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, îşi face deja planurile pentru sezonul următor, când formaţia sa va juca în preliminariile Ligii Campionilor. Hagi spune că Farul a făcut un sezon incredibil.

„Ăsta e sportul! Întotdeauna unul este dezamăgit, celălalt e fericit! Cred că am făcut un sezon incredibil, în care nimeni nu credea, nici noi, cei de acasă, nu credeam.

Cred că au fost multe echipe cu loturi foarte bune în acest campionat, dar s-a dovedit că jocul colectiv face diferenţa. Am fost cea mai constantă echipă, cea mai puternică, am marcat mult şi atunci când a trebuit să ne apărăm, ne-am apărat, cum am făcut aici, la Cluj.

Acum o să ieşim în Europa, o să încercăm să ne completăm, pentru că lotul trebuie mărit. Cota jucătorilor va creşte, aşa cum s-a întâmplat şi în 2017.

Trebuie să lucrăm mult şi să avem inspiraţie în alegeri”, a declarat Gheorghe Hagi.

Echipa CFR Cluj a pierdut duminică, pe propriul teren, scor 1-2, meciul din ultima etapă a play-off-ului, cu Farul Constanţa.