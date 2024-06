Mesajul lui Ianis Hagi după meciul cu Slovacia la EURO 2024: ”O zi istorică și o calificare obținută cu inima”

România a remizat cu Slovacia, scor 1-1, în ultima etapă a grupei E de la EURO 2024, și a obținut calificarea în optimi de la primul loc, unde o va întâlni pe Olanda.

Ianis Hagi a postat un mesaj pe rețelele sociale, a doua zi după meci, prin care le-a mulțumit suporterilor naționalei.

”O zi istorică și o calificare obținută cu inima. Curajul pe care ni-l dă galbenul tribunelor ne face să luptăm și să visăm în continuare. Mulțumim, România!

Cu același suflet, încredere și dorință, ne mutăm la Munchen pentru optimi. Știm că o să fiți acolo, ca de fiecare dată”, a fost mesajul ”Prințului”.

”Este un vis devenit realitate! Sincer! Eu am crescut cu tata (n.r. Gică Hagi). Uitându-mă la filmulețe, la meciuri … Când a fost Covidul, atunci, le-am revăzut pe toate … O să rămânem în istorie, am făcut istorie în această seară (n.r miercuri seară), dar cum am spus-o, eu spun că suntem la început de drum.

Cred că vorbesc în numele grupului. Suntem mândri pentru că responsabilitatea este imensă la echipa națională. Și ținând cont de performanțele echipei naționale în ultimii 10 ani, presiunea era una imensă. Dar să crezi în tine, noi am crezut în noi, avem ambiție, avem motivație, nu ne place să ne mulțumim cu puțin, suntem fericiți”, a declarat Ianis Hagi, printre altele, la flash interviul de la finalul partidei.