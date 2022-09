Mesajul lui Ianis Zicu după ce a părăsit Concordia Chiajna: „Eu am incercat sa am o relatie de respect reciproc!”

Ianis Zicu și Concordia Chiajna s-au despărțit pe cale amiabilă. Parcursul slab în campionat a dus la separarea clubului ilfovean de tehnicianul care preluase echipa în luna martie a acestui an.

Se pare că Ianis Zicu nu a rămas indiferent după încetarea oricărui raport cu Chiajna. Antrenorul a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

„Eu am incercat sa am o relatie de respect reciproc!”

”Buna ziua dragi iubitori ai fotbalului (cum se spunea la tv si radio cand eram eu mic)!

Vreau sa va anunt ca astazi am decis impreuna cu conducerea clubului sa incetam pe cale amibiala contractul care era scadent la finalul acestui sezon!Vreau sa le multumesc tuturor celor din club pentru aceasta perioada de 7 luni in care am muncit zi de zi cu dorinta promovarii in prima liga!Din pacate am ratat aceasta promovare sezonul trecut in barajul cu Chindia Targoviste dupa o dubla mansa incheiata la egalitate si decisa la loviturile de la 11 metri..cu toate ca dupa 180 de minute eram promovati am primit un gol care a dus meciul la penalty uri si acolo exprienta celor de la Chindia s a vazut!

Am inceput un nou sezon cu sperante multe si o dorinta si mai mare de a promova…dar rezultatele nu au fost asa cum ne doream din diferite motive obiective sau mai putin obiective…cu toate ca am schimbat 20 de jucatori in aceasta vara ,atat eu cat si conducerea ne am fixat ca obiectiv locurile 1-2!

Astazi fiind la 8 puncte de primul loc ,imi doresc ca aceasta schimbare de antrenor sa aduca acel „declic” mental la nivelul jucatorilor pentru a intra din nou in lupta promovarii…Munca si seriozitatatea lor nu trebuie sa inceteze indiferent ce situatii apar la nivelul clubului….Jucatorii beneficiaza de toate conditiile pentru a face performanta si sper sa duca presiunea acestui sezon cu demnitate si barbatie!Ii multumesc domnului primar Mircea Minea pentru sustinerea acordata, ii multumesc pentru tot domnului presedinte Cristian Tanase pe care il cunosc de 23 de ani de cand eram doar un copil la Dinamo si o sa il respect mereu pentru tot ce a facut pentru mine cand ma formam ca fotbalist si ca om,directorului sportiv Balasa Cristian pentru ca mereu a incercat sa ne ofere liniste din punct de vedere organizatoric si sportiv si le multumesc tuturor celor din Chiajna pe care i am cunoscut in aceasta perioada si care m au facut sa ma simt ca acasa(pentru ca am stat mai mult la Chiajna decat acasa.

Multumesc tuturor jucatorilor pe care i am avut la Concordia pentru implicarea lor din antrenamente si jocuri chiar daca cateodata sunt sigur ca puteau mai mult si sper sa inteleaga ca rezultatatele nu apar dupa o zi sau doua…ele apar dupa ani de zile de munca si de respect fata de acest sport!Eu am incercat sa am o relatie de respect reciproc si poate daca am gresit fata de cineva pentru ca l am folosit mai putin in meciurile oficiale,sper ca fotbalul sa ii ofere sansa sa joace mai mult pentru ca le doresc tuturor doar sa le fie bine!

Mult succes Concordia Chiajna!”, a transmis Ianis Zicu, pe contul său de Facebook.

După 7 etape din noul sezon de Liga 2, Chiajna se află pe locul 14, cu doar 7 puncte, performanță în antiteză cu locul 5 din play-off din sezonul trecut.

Ianis Zicu a preluat echipa anul acesta, în martie, de la Claudiu Niculescu, însă nu a reușit să promoveze în Liga 1, pierzând barajul cu Chindia la loviturile de departajare.