Mesajul lui Ilie Dumitrescu pentru viitorul selecționer: „Trebuie crescuți lideri și consolidată poziția lor la națională”

​​Federația Română de Fotbal caută un nou selecționer după plecarea lui Mirel Rădoi. Mihai Stoichiță a confirmat că selecționerul va fi ales dintre Adrian Mutu, Edi Iordănescu, Ladislau Boloni și Victor Piţurcă.

Ilie Dumitrescu este de părere că, indiferent de cine va fi selecționer, misiunea sa trebuie să fie, pe lângă o calificare la EURO 2024, să îi transforme pe actualii jucători ai echipei naționale în lideri.

”Avem potențial, cred mult în generația asta nouă, echipa va prinde experiență acumulată în timp. Am fi putut juca frumos cu Italia, prindeam o experiență. Am jucat bine și cu Germania o repriză, am fost la 10 centimetri distanță de a bate Islanda și ne-am fi calificat la baraj, am fi jucat cu Italia.

Ăsta este profilul fotbalistului român, care să ia acțiuni pe cont propriu, care să își scoată adversarul din joc, cum a făcut Ianis Hagi la golul cu Germania. Cineva poate să vină și să facă ceva cu jucătorii pe care îi avem, sunt buni. Trebuie crescuți lideri și consolidată poziția lor la echipa națională”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.