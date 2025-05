Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău pentru jucătorii lui ”U” Cluj la finalul unui sezon de poveste: ”Sunt puțin dezamăgit!”

FC Universitatea Cluj a încheiat cu o remiză pe teren propriu acest sezon al Superligii, împotriva celor de la Rapid (2-2).

La conferința de presă de după meciul antrenorul Universității, Ioan Ovidiu Sabău, a făcut o scurtă analiză a partidei.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că am fi vrut să încheiem cu o victorie. Am avut meciul în mână. Cred că omul meciului a fost portarul lor. Am avut posibilitatea să facem 3-1, ar fi fost extraordinar. E bine și locul 4, e o calificare până la urmă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Principalul „Șepcilor roșii” a fost vizibil emoționat la afișarea coregrafiei pregătite de fani, cărora le-a transmis un mesaj:

„E greu de descris în cuvinte, sunt acele emoții pe care nu le poți exprima, dar vă dați seama ce înseamnă pentru mine. Am avut niște experiențe la acest club, am trecut niște etape, după o perioadă de pauză. Am revenit, cu emoțiile, grijile, preocupările, temerile pe care le ai ca antrenor. Ce poți tu să îți dorești, ca om și ca antrenor mai mult decât să vezi ce ai reușit pentru echipa ta de suflet și respectul și recunoștința pe care ți le arată fanii. Le mulțumesc foarte mult și apreciez respectul pe care mi-l poartă, iar și eu îi respect foarte foarte mult”, a completat Sabău.

De asemenea, antrenorul lui „U” le este recunoscător tuturor jucătorilor care au contribuit la performanța din acest sezon.

„Îmi este foarte greu să mă uit în ochii unor jucători care își doresc să joace, dar efectiv nu am posibilitatea sau am făcut alte alegeri. Până la urmă, eu cred că fiecare dintre ei trebuie să fie mulțumit, fericit, pentru că toți au contribuit la îndeplinirea acestor obiective minunate. Cei care au arătat că au calitate, au valoare, au ajutat această echipă, vor rămâne, e clar. Mă voi lupta să rămână aici”, a mai spus tehnicianul „studenților”.

Nu în ultimul rând, Sabău a vorbit și despre Bogdan Mitrea, aflat la ultimul meci al carierei.

„Vreau să-l felicit pe Bogdan Mitrea pentru o carieră deosebită. La fel, să-i mulțumesc că am reușit să colaborăm foarte bine. Ne-am folosit de experiența și de caracterul lui, iar foarte mulți dintre ei au avut de învățat de la ce înseamnă el ca jucător, dar și din experiența acumulată în toată această perioadă.”