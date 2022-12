Mesajul lui Liviu Ciobotariu după victoria la scor a lui FC Voluntari: ”Eu sunt mulțumit de joc!”

Echipa FC Voluntari a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia FC Hermannstadt, scor 3-0, într-un meci al etapei a 19-a din Superligă.

Costin a marcat în minutul 16.

Nemec a punctat în minutul 76.

Damașcan a închis tabela în minutul 83.

”Am spus și înainte de meci că ne dorim mult să câștigăm pentru că au trecut două luni de la ultima noastră victorie acasă. Atunci a fost contra celor de la Mioveni, iar de data asta am reușit să marcăm de trei ori cu Hermannstadt.

Important este că nu am primit gol. Per total, eu sunt mulțumit de joc, de rezultat și îmi felicit jucătorii pentru că au avut atitudinea corespunzătoare. Ne-am creat multe situații de a marca și am avut o organizare defensivă bună.

Suntem ok, pe un drum bun. În ultimele trei etape am obținut șapte puncte din nouă posibile. Avem un moral bun. Le-am spus în vestiar că depinde numai de noi încotro mergem. Fie în partea de sus a clasamentului, fie în jos, unde nu este confortabil”, a spus Ciobotariu, după meci.