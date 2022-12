Mesajul lui Mihai Stoica la final de an: „Zic să rămânem cu asta!”

Mesajul lui Mihai Stoica la final de an. Mihai Stoica a făcut un rezumat al anului şi a enumerat momentele cheie ale anului. Nu a uitat nici de momentele grele.

„Zic să rămânem din 2022 cu formidabila cursă de urmărire a CFR-ului din primăvară, cu superba calificare de la Stavanger (nu ca minunea de la Liberec dar orișicât), cu revenirea din Liga 1. Și cu cel mai mare câștig al anului : reîntoarcerea în forță a Peluzei Nord. Să uităm (așa se zice că se face la final de an) eroarea de arbitraj care ne-a interzis finala campionatului, penalty-ul de la Londra, Silkeborgu’ și teribila accidentare a celor doi kamikaze. Dacă tot sunt în cărți cu previziunea dinaintea meciului cu FC Argeș că vom fi liderii restului sezonului regulat, prind curaj și mai bag o fisă pentru 2023 : titlul (cu condiția să jucăm cele 3 meciuri cu Campioana Fotbalului Românesc în formulă completă). Mă duc să-mi mai pun o dată rezumatul de la 3-1 cu Rapid. Am HD și Surround Sound System. Un 2023 cu sănătate tuturor și dimineți de după meciuri super-senine steliștilor! P.S. Mulțumiri Toni & Nick„, a transmis Mihai Stoica la final de an.