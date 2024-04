Mesajul lui Rodrygo după ce a marcat cu Manchester City: ”Întotdeauna e greu să revii!”

Marți s-au jucat primele două meciuri din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, marcându-se 10 goluri.

Cea mai interesantă partidă s-a jucat la Madrid, între Real, cea mai titrată echipă din competiție (de 14 ori) și deținătoarea trofeului, Manchester City.

Oaspeții au deschis scorul 2, prin Bernando Silva, dar Real a întors rezultatul în câteva zeci de secunde, după autogolul lui Ruien Dias (12) și reușita lui Rodrygo (14).

În partea secundă, „cetățenii” au punctat prin Phil Foden și Josko Gvardiol în minutele, 66 și 71, dar ultimul cuvânt l-a avut Valverde (79), care a egalat cu un șut senzațional, la colțul lung.

După meci, Carlo Ancelotti a oferit mai multe declarații.

”Am vrut să câștigăm și am vrut să plecăm cu un rezultat pozitiv de la acest meci. Mă bucur că până la urmă am egalat. Am primit niște goluri la care nu ne-am așteptat, în special cel din minutul 2.

Întotdeauna e greu să revii după ce adversarii marchează atât de repede.

Mă bucur că am reacționat bine și apoi am controlat jocul. Au fost periculoși la unele contra-atacuri.

Săptămâna asta trebuie să ne antrenăm așa cum trebuie. Mai e un meci (n.r. se referă la meciul retur de pe ‘Etihad’). Am încredere că ne putem califica în semifinale”, a declarat Rodrygo după finalul meciului, potrivit Marca.