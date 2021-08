Mesajul primit de Simona Halep din partea organizatorilor de la Cincinnati după ce s-a retras din turneu

În primul tur, sportiva de 29 de ani a trecut, luni, de Magda Linette cu 6-4, 3-6, 6-1, chiar dacă a cerut un time out medical în setul al doilea. După ce a revenit şi a câștigat prima partidă după mai bine de trei luni de absență, Simona Halep a anunțat că este nevoită să părăsească turneul american din cauza problemelor medicale de la mușchiul aductor drept.

În urma acestei decizii, oragnizatrii turneului din Ohio au ţinut să-i transmită un mesaj de încurajare sportivei care a ajuns pe locul 13 mondial în acest moment.

,,De trei ori finalistă a întrecerii, Simona Halep s-a retras din cauza unei accidentări. Fă-te bine cât mai curând, Simona!”, este mesajul transmis de organizatori Simonei Halep.

Three-time finalist @Simona_Halep has withdrawn due to injury.

Get well soon, Simona 🤗 #CincyTennis pic.twitter.com/FmwyIOaSb8

— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2021